賴佩霞女婿先天性心臟病逝世 醫示警「第二胎風險增6倍」

藝人賴佩霞的小女兒丈夫Kevin因先天性心臟病病逝，賴佩霞接獲消息後立即飛往美國陪伴女兒。醫師指出，先天性心臟病發生率約為每千名新生兒中有6至10個，若第一胎患病，第二胎罹病機率將提高2至6倍。

賴佩霞的小女婿Kevin（右1）因先天性心臟病過世。（圖／尚時代文創娛樂）

Kevin從小罹患先天性心臟病，近年身體狀況持續不穩定，小女兒因此全心陪伴他在加護病房度過需要靜默與力量的時光。11月30日賴佩霞舉辦首場個人演唱會，唯一缺席的就是在美國的小女兒，當時她正守在丈夫病榻前。未料演唱會隔天清晨，賴佩霞便接到令人心碎的消息，Kevin已經病逝。

廣告 廣告

根據中華民國心臟病兒童基金會說明，心臟在胚胎發育階段因某些原因導致結構異常，會改變血流動力學，也就是血流方向和壓力產生變化，這種異常的心臟結構被稱為「先天性心臟病」。該疾病的致病原因至今仍然不明，是多重因素而非單一因素造成。

先天性心臟病的發生率約為每一千個出生新生兒中有6至10個。其中約40至50%在出生一週內可確診，約50至60%在出生後一個月內，於嬰兒接受健檢、接種疫苗或感冒時被醫師診斷出來。值得注意的是，第一胎患有先天性心臟病時，第二胎也罹患的機會提高至2至6倍，因此下一胎的產前檢查相當重要，建議孕婦到有高危險妊娠照顧經驗的醫院接受檢查。

先天性心臟病可分為三大類型。第一類為「非發紺性先天性心臟病」，當心臟或血管出現不正常交通，會造成「左至右分流」，使動脈血流向靜脈血，患者的動脈含氧量在正常範圍95至100%之間，嘴唇、指甲或四肢不會有青紫色或紫黑色現象，常見如心房中隔缺損、心室中隔缺損、開放性動脈導管、心內膜墊缺損等。

依先天性心臟病的類型，可能產生不同程度的症狀，包括心雜音、發紺、易疲倦、呼吸困難、生長遲緩、反覆性呼吸道感染等。 （示意圖／Pixabay）

第二類為「阻塞性先天性心臟病」，心臟內的瓣膜及心臟外大血管狹窄，使血液從心臟射出的血流受到阻礙，包括肺動脈瓣狹窄、主動脈瓣狹窄、主動脈窄縮等。動脈瓣狹窄會因心臟負荷過重而造成心衰竭現象，主動脈窄縮則會造成下半身血流不足，而引起嚴重組織缺氧現象。

第三類為「發紺性先天性心臟病」，此類疾病因動脈血中混有靜脈血，含氧量低的靜脈血流到全身，導致嘴唇、指甲或四肢有青紫色或紫黑色的現象。動脈含氧量在90%以下，甚至僅70%，例如法洛氏四重症、三尖瓣閉鎖、大血管轉位、右心雙出口、雙右心房症等。

依先天性心臟病的類型，可能產生不同程度的症狀，包括心雜音、發紺、易疲倦、呼吸困難、不正常之脈搏、生長遲緩、易冒汗、反覆性呼吸道感染等。在居家照顧方面，一歲以下幼兒需攝取足夠熱量，較大幼童應避免吃高鹽分食物以避免心臟負荷過重。

有心衰竭症狀及發紺現象的病童應避免出入公共場所，家中成員感冒時應避免接觸病童以免傳染。患者應依規則施打疫苗，且要注意高傳染性的呼吸道融合病毒等疾病。在心內膜炎預防方面，需注意牙齒保健以免蛀牙讓細菌進入體內，進而造成心內膜炎。若需要做侵入性治療，須在治療前使用抗生素以防感染。

延伸閱讀

快訊/SpaceX「人類史上第一次」加持！元晶、昇達科激勵噴出

單親父車禍「腿只剩肌腱連著」 醫護拼命助他免截肢...保住工作

影/澳洲離奇跳傘意外！備用傘纏住飛機尾翼 男機智割斷傘繩脫困