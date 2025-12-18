賴佩霞女婿心臟移植失敗驟逝 小女兒喪夫後返台療傷

Adrienne（左起）、賴佩霞、謝沛恩出席時尚盛會。尚時代文創娛樂提供



賴佩霞美籍小女婿Kevin日前因心臟移植後出現肝衰竭過世，她昨晚（12╱17）與長女謝沛恩出席「2025 TAFAD GALA頒獎晚宴」，也把小女兒Adrienne帶在身邊，她透露希望趁著工作之餘，帶著Adrienne回到熟悉的台灣好好度個假轉換心情，因為台灣始終是心靈的歸屬，無論是人情溫度還是生活節奏，都能帶來安定與撫慰，「希望透過這趟旅程，讓彼此都能慢慢找回力量」。

都穿GIOIA PAN潘怡良設計師的作品的賴佩霞母女3人雖然一起參加盛會，但一如往常，Adrienne總是安靜的在一旁，欣賞聚光燈下的媽媽跟姊姊展現各自的風采與魅力。

此次出席時尚盛會，賴佩霞透露是為了感謝潘怡良近年來總是在第一時間放下手上的工作，為她打造最亮麗耀眼的造型，這份友情讓她格外珍惜，應驗了只要能好好珍惜彼此，在最需要的時候，身邊「總會有個人」出現。

除時尚活動成焦點，賴佩霞近日推出的單曲〈總會有個人〉也在短短2天內突破萬人點閱，她特別感謝粉絲的支持，她表示希望這首歌能成為陪伴大家的力量，「在人生最艱難的時刻，總會有個人或一份力量，提醒我們不要放棄」。

