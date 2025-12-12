賴佩霞女婿換心失敗後驟逝 醫曝「1類人」罹患風險高6倍

賴佩霞日前才剛舉行首場個人音樂會，卻傳出小女兒的丈夫Kevin病逝，讓她悲痛不已。據了解，Kevin罹患先天性心臟病，時常進出醫院，近日在美國進行心臟移植手術，沒想到術後出現嚴重肝衰竭，最終不幸離開人世。醫師表示，每千名新生兒中就有6至10人患有先天性心臟病，病因至今不明，若第一胎有心臟病，第二胎罹患的機率增加2至6倍，因此產前檢查相當重要。

什麼是先天性心臟病？為什麼會得到？

根據中華民國心臟病兒童基金會，胎兒的心臟在受孕後的第3到8週開始發育，如果發育期間，因為某些原因使心臟的結構異常，而形成分流或阻塞物，使正常的血流動力學發生改變，也就是有血流方向和壓力的改變，這種異常的心臟結構被稱為「先天性心臟病」。

大約每1千名新生兒中，就有6到10人罹患先天性心臟病，其中大約4到5成在出生一週內可診斷出來，約5到6成在出生後一個月內，接受健康檢查、接種疫苗或感冒時被醫師診斷出。

造成先天性心臟病的原因至今仍然不明，致病的原因是多重因素，不是單一因素造成。若第一胎患有先天性心臟病，第二胎罹患的機會提高至2到6倍，因此下一胎的產前檢查是相當重要的，建議到具有高危險妊娠照顧經驗的醫院接受檢查。

先天性心臟病的種類有哪幾類？

先天性心臟病與出生後所得到的「後天性」心臟病，例如風濕性心臟病、川崎病等，或是成人時期發生的心臟病，如冠狀動脈心臟病等是不一樣的。先天性心臟病的種類大致分為以下3種：

非發紺性先天性心臟病

當心臟或血管出現不正常交通，血流會從壓力較高的左心，流向壓力較低的右心，造成「左至右分流」，使得動脈血（含氧血）流向靜脈血（缺氧血），所以寶寶的的嘴唇、指甲或四肢，不會有青紫色或紫黑色的「發紺」現象，醫學術語稱之為「發紺」）。寶寶的動脈含氧量在正常範圍95至100％之間，包括心房中隔缺損（ASD）、心室中隔缺損（VSD）、開放性動脈導管（PDA）、心內膜墊缺損（ECD）等。

阻塞性先天性心臟病

此類的心臟病是心臟內的瓣膜及心臟外大血管狹窄，使得血液從心臟射出來的血流受到阻礙。包括肺動脈瓣狹窄（PS）、主動脈瓣狹窄（AS）、主動脈窄縮（CoA）等。動脈瓣狹窄會因心臟負荷過重而造成心衰竭現象，主動脈窄縮則會造成下半身血流不足，引起嚴重組織缺氧現象。

發紺性先天性心臟病

此類心臟病因為動脈血中混有靜脈血，含氧量低的靜脈血流到全身，導致寶寶的嘴唇、指甲或四肢有明顯的青紫色或或紫黑色的發紺現象。動脈含氧量在90％以下，甚至只有70％ 。包括法洛氏四重症（TOF）、三尖瓣閉鎖（TA）、大血管轉位（TGA）、 肺靜脈迴流異常（TAPVR）、動脈幹（Truncus Arterious）、右心雙出口（DORV）、雙右心房症（RAI）、左心發育不全症（HLHS）等。

出現8症狀要當心！治療方式有哪些？

依先天性心臟病的類型，可能產生不同程度的症狀，包括心雜音、發紺、易疲倦、呼吸困難、不正常之脈搏、生長遲緩、易冒汗、反覆性呼吸道感染等。至於治療方式分別有內科治療、外科修補及心導管治療，不同種類的心臟病，適用的治療方式也不同。

三大居家照顧原則要注意

1歲以下的幼兒需攝取足夠熱量，注意避免大量喝水，而使奶量減少及增加心臟負擔。較大的幼童避免吃高鹽分食物，以避免心臟負荷過重。

有心衰竭症狀及發紺現象的病童，應避免出入公共場所，家中成員有感冒症狀時，應避免接觸以免傳染，並施打疫苗例如肺炎鏈球菌、流感疫苗，還要注意具高度接觸傳染性的呼吸道融合病毒，會造成嬰兒和小孩嚴重下呼吸道疾病。目前健保針對高危險族群，提供1歲以前每月施打一次免疫球蛋白，最多可施打6劑。

另外，為預防心內膜炎要注意牙齒保健，以免因為蛀牙讓細菌有機會進入體內，進而造成心內膜炎。若需要做侵入性治療，須在治療前使用抗生素以預防感染。

醫師呼籲別忘定期追蹤

醫師也提醒，絕大多數的先天性心臟病是可以獲得良好的治療成果、擁有和一般人無異的生活。不過，即便先天性心臟病矯正成功後，沒有任何不適，還是不能忽略定期追蹤的重要性。呼籲患者及時接受治療，可以減少許多因畏懼再次手術而錯失最佳治療時機的遺憾。