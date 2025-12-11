賴佩霞女婿死因出爐！悲曝才剛新婚一年 唱完演唱會直奔美國見最後一面
記者鄭尹翔／台北報導
知名藝人賴佩霞今日（11 日）證實，小女兒的丈夫 Kevin 因心臟疾病進行換心手術時不幸失敗，於美國病逝。消息曝光後，外界震驚不已，也令賴佩霞在公開場合談及此事時多次哽咽，悲痛心情溢於言表。
賴佩霞表示，事發於 12 月 3 日台北時間清晨三點多，當時家人都在等待手術結果，原本以為會迎來康復的希望，卻沒想到手術最終宣告失敗。她坦言，接獲噩耗的當下「心如刀割」，甚至出現強烈的不甘與憤怒，「我一直相信他會挺過去，他是這麼好的年輕人。」
更令人鼻酸的是，消息傳來時，賴佩霞仍沉浸在首場個人演唱會《總會有個人》的溫暖餘韻中。演唱會中唯一缺席的是身在美國的小女兒，而原因正是她正在醫院的加護病房，守護同樣與病魔奮戰的丈夫。演唱會結束不到一天，家庭卻迎來永別。
她透露，新歌《總會有個人》如今承載了截然不同的意義，成了她獻給女婿的生命紀念。「這首歌寫的是陪伴、守候、愛與理解，如今唱起來，心裡會浮現他的影子。他讓我看見生命的脆弱，也提醒我們要珍惜每一刻。」
面對突如其來的噩耗，賴佩霞已緊急飛往美國，陪伴小女兒度過最艱難的時刻。她也希望透過音樂與分享，將這份生命的重量化為力量，提醒大眾重視健康、珍惜身邊最重要的人。
