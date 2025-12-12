賴佩霞女婿逝世！被問為何非做心臟手術？露面淚崩回應了
娛樂中心／綜合報導
藝人賴佩霞日前順利完成首場個人演唱會，未料演出後卻收到家庭噩耗。她的女婿 Kevin 上月在美國接受心臟移植手術，術後因肝臟衰竭引發併發症，不幸於台灣時間 12 月 3 日離世，讓她與小女兒瞬間墜入深沉悲痛。外界對「為何要進行換心手術」的疑惑日增，賴佩霞稍早在直播中親自回應，也坦言全家人從未想過最終會失去 Kevin。
賴佩霞表示，小女兒如今面對的是先生突然離世的巨大衝擊，雖然家人早知換心手術風險高，但沒有人願意相信最糟的情況會真正發生。「我們都知道有危險，但誰也沒有心理準備。」她含淚回憶，手術前家族的決策並非輕率，而是基於 Kevin 長期與先天性心臟病奮戰，希望能透過換心迎來新生命的機會。
然而，當噩耗發生後，周遭不少朋友出於關心，卻忍不住追問：「為什麼要做這樣的決定？如果當初不是這樣會不會不同？」這些話語反而成為家屬最沉重的負擔。賴佩霞語帶哽咽地說：「沒有如果，也沒有當初。任何如果都是假設，沒有人知道結果會如何。」她強調，此刻家人最需要的是力量，而不是回頭檢討過去做過的選擇。「那個『如果』，只會讓當事人覺得自己好像做錯了，這段時間我們已經非常不容易。」
她呼籲外界，當身邊有人遭遇重大失去時，請不要再用「如果」開場，因為那不但無法提供安慰，反而像在揭開傷口。「現在能做的，就是面對當下，深呼吸，把所有的『如果』放掉。」目前賴佩霞正在美國陪伴小女兒，也透露直播將暫停一段時間，後續視身心狀況再更新。
更多三立新聞網報導
賴佩霞女婿死因出爐！悲曝才剛新婚一年 唱完演唱會直奔美國見最後一面
男星受困老公寓電梯！卡兩樓層之間苦喊想尿尿 消防隊緊急救援
賴佩霞透過視訊看女婿斷氣！悲痛露面哭紅雙眼 心疼才和女兒結婚一年
賴佩霞痛失女婿！淚崩苦求大家不要問這件事 避免造成二度傷害
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 161
哭紅眼心疼洋女婿「肝衰竭身亡」 賴佩霞：我們視訊看著他離開
賴佩霞小女兒去年底才與美籍丈夫Kevin結婚，新婚剛滿1年，12月3日突傳出Kevin因心臟移植後，出現肝衰竭而過世，讓家人心碎不已。賴佩霞在鏡頭前哭著感嘆生命無常，但也感謝科技發達，讓她能夠透過視訊陪伴女婿走過最後一段路，「我們就看著他離開」。太報 ・ 2 小時前 ・ 7
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 44 分鐘前 ・ 發起對話
73歲廖峻三度中風哭了！澎澎揭他最新病況「裝12支支架」：撿回來的命
73歲的資深藝人廖峻今年4月三度中風，現由子女廖錦德等人接回家照顧，而廖錦德等家人，與自稱廖峻這幾年來「主要照顧者」的女密友楊文慈，因財務問題對簿公堂。而廖峻昔日秀場黃金拍檔澎澎近日特地前往探視，受訪透露他最新病況。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 18
掰了24年《大集合》！胡瓜「首出面鬆口」確定不續約：1/31最後一集
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，先前週刊報導雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製。對此胡瓜今出席新節目記者會也鬆口了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 27
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了
小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 43
韓瑜46歲生日美成這樣！「唯一朋友」搭火車現身 感動告白：永遠愛你
藝人韓瑜12月9日迎來46歲生日，她在社群分享慶生點滴，感謝多年閨蜜何蓓蓓特地為她準備驚喜，直呼自己真的很幸福。照片中可見兩人合影笑容燦爛，還有被「清空」的草莓蛋糕，氣氛溫馨。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
70kg→52kg逆天變身！MEI居然被老公叫妹仔？零復胖秘訣震撼公開！
最近 MEI 邱馨葦現身《女人我最大》節目花絮超爆笑！她說自己錄影那天穿得超減齡，結果出門前被老公阿弟吐槽一句：「今天怎麼穿得這麼像妹仔？」害她哭笑不得，又想想拿槍掃射他了。影片一出網友狂刷留言：「這女人我最大 ・ 8 小時前 ・ 10
病情惡化2天就離世！綠葉王許紹雄愛妻痛哭：來不及留遺言
病情惡化2天就離世！綠葉王許紹雄愛妻痛哭：來不及留遺言EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 8
朱孝天揭除名內幕！拒絕相信音樂「3個要求」不忍嘆：太昧良心了
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外，引發許多揣測。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，稱自己在拒絕相信音樂3個要求後就被斷聯。網友好奇追問3個要求內容，他表示「太昧良心了」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 109
許瑋甯、邱澤海量婚紗照甜翻！夢幻嫁衣出自台灣品牌Nicole+Felicia，婚鞋也搜出！
許瑋甯和邱澤以電影《當男人戀愛時》結緣，如今已結婚4年，並在今年7月誕下兒子Ian，2025年11月28日兩人終於在台北文華東方酒店盛大舉行婚禮，宛如在看偶像劇一般，幸福氛圍簡直溢出螢幕，讓人忍不住跟著嘴角上揚！許瑋甯夢幻婚紗出自台灣品牌Nmarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 8
范冰冰赤腳插秧影片曝光！毀容式演技奪金馬 餵水蛭「重生血淚史」曝光
范冰冰以《地母》拿下第62屆金馬獎影后，導演張吉安透露，當初決定與范冰冰合作時，他心中最大的擔憂不是演技，而是她耀眼的明星光芒是否能融入《地母》貼近土地、民俗與底層生活的世界。但他的疑慮被范冰冰一句話給消除，范冰冰說：「導演你叫我做什麼，我就照著做。我不能有疑惑，因為我沒有把握。」鏡報 ・ 9 小時前 ・ 29
于朦朧案延燒！蔡康永同框程青松舊照曝光 全網崩潰：嚇喊差點討厭他
近期大陸導演程青松因卷入于朦朧事件，遭到兩岸網友強烈撻伐，相關討論在社群不斷延燒。隨著網路挖料風潮再起，有網友翻出藝人蔡康永過去與程青松的互動紀錄，兩人曾公開同框的舊照再度被瘋傳，引發許多粉絲驚呼「不敢相信」，甚至有人直言「差點因此討厭蔡康永」，討論度持續攀高。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6
許瑋甯婚禮後虛弱露面！高燒39度2病毒纏身 抱不到兒子心疼
許瑋甯婚禮後虛弱露面！高燒39度2病毒纏身 抱不到兒子心疼EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 5
《人中之龍》桐生一馬結婚了？！新娘照瘋傳300萬人看，竟是SEGA官方辦的
《人中之龍》系列人氣主角「桐生一馬」先前才在 20 周年票選拿下第二名，只輸給真島吾郎，而近期一張「結婚照」引起網友熱議，一名穿著純白婚紗的女子，牽著桐生一馬的等身大立牌，宣布「結婚了」？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
立威廉罹癌「世界崩塌了」 最新發文現身北海道 狀態曝光
混血男星立威廉因演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等經典偶像劇成名，溫暖帥氣形象深植人心。9日在社群平台曝光多張住院照，親自證實罹患甲狀腺癌第二期，接受兩次手術，雖然成功切除腫瘤，但仍需靠藥物控制、定期追蹤，喊吐壓力「我的整個世界都崩塌了」。隨著消息引發大量關注，立威廉今（11日）再度於社群發文，向大家報平安。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 9
胡宇威罕見動怒痛罵航空公司 陳庭妮還原事件真相
陳庭妮表示當時胡宇威在洛杉磯拍完戲，要搭美國國內航班到紐約找妹妹，結果飛機起飛前才發現機械出問題，導致行程大延誤，最糟糕的是航空公司後續也沒有提供完整的配套措施，才讓胡宇威大暴怒。陳庭妮得知來龍去脈後立刻安撫老公，並說：「還好你英文很好，我遇到的話還會有...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 14