賴佩霞女婿逝世！被問為何非做心臟手術？露面淚崩回應了

娛樂中心／綜合報導

藝人賴佩霞日前順利完成首場個人演唱會，未料演出後卻收到家庭噩耗。她的女婿 Kevin 上月在美國接受心臟移植手術，術後因肝臟衰竭引發併發症，不幸於台灣時間 12 月 3 日離世，讓她與小女兒瞬間墜入深沉悲痛。外界對「為何要進行換心手術」的疑惑日增，賴佩霞稍早在直播中親自回應，也坦言全家人從未想過最終會失去 Kevin。

賴佩霞（左一）小女婿突病逝（右一）。（圖／尚時代文創娛樂）

賴佩霞在直播中悲痛訴說女婿離開的噩耗。（圖／翻攝自Dr. 賴佩霞 YouTube)

賴佩霞表示，小女兒如今面對的是先生突然離世的巨大衝擊，雖然家人早知換心手術風險高，但沒有人願意相信最糟的情況會真正發生。「我們都知道有危險，但誰也沒有心理準備。」她含淚回憶，手術前家族的決策並非輕率，而是基於 Kevin 長期與先天性心臟病奮戰，希望能透過換心迎來新生命的機會。

然而，當噩耗發生後，周遭不少朋友出於關心，卻忍不住追問：「為什麼要做這樣的決定？如果當初不是這樣會不會不同？」這些話語反而成為家屬最沉重的負擔。賴佩霞語帶哽咽地說：「沒有如果，也沒有當初。任何如果都是假設，沒有人知道結果會如何。」她強調，此刻家人最需要的是力量，而不是回頭檢討過去做過的選擇。「那個『如果』，只會讓當事人覺得自己好像做錯了，這段時間我們已經非常不容易。」

她呼籲外界，當身邊有人遭遇重大失去時，請不要再用「如果」開場，因為那不但無法提供安慰，反而像在揭開傷口。「現在能做的，就是面對當下，深呼吸，把所有的『如果』放掉。」目前賴佩霞正在美國陪伴小女兒，也透露直播將暫停一段時間，後續視身心狀況再更新。

