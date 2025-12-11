賴佩霞女婿「先天性心臟病」逝！醫：「1類人」風險增6倍

記者施春美／台北報導

賴佩霞（左一）小女兒的丈夫 Kevin 病逝（右一）。（圖／尚時代文創娛樂提供）

賴佩霞11月30日舉辦首場個人演唱會，未料隔天得知，小女兒的丈夫Kevin因先天性心臟病病逝，賴佩霞也立即飛美，陪伴小女兒度過艱難時刻。醫師表示，先天性心臟病的發生約每千個出生新生兒中就有6~10個，病因至今不明，第一胎患有先天性心臟病時，第二胎先天性心臟病的機會增至2~6倍。

上月底賴佩霞在首場個人演唱會與歌迷共享久違的音樂時光，唯一缺席的是美國的小女兒，原來，小女兒正守在丈夫 Kevin 的病榻前。Kevin從小有先天性心臟病，近年身體狀況不穩，因此小女兒全心陪伴他度過加護病房中需要靜默與力量的時光。未料，演唱會的隔天清晨，賴佩霞便接到了令人心碎的消息：Kevin病逝了。

根據中華民國心臟病兒童基金會，心臟在胚胎發育階段，因某些原因使得心臟的結構異常，會改變血流動力學，也就是有血流方向和壓力的改變，這種異常的心臟結構被稱為「先天性心臟病」。

先天性心臟病的發生率，約為每一千個出生新生兒中有6~10個，其中，約40~50%在出生一週內可確診，約50 ~60%在出生後一個月內在嬰兒接受健檢、接種疫苗或感冒時被醫師診斷出來。

先天性心臟病的原因至今仍然不明，致病原因是多重因素，而非單一因素。第一胎患有先天性心臟病時，第二胎也罹患的機會提高至2~6倍。因此，下一胎的產前檢查是相當重要的，建議孕婦到有高危險妊娠照顧經驗的醫院接受檢查。

先天性心臟病的種類眾多：

1. 非發紺性先天性心臟病

當心臟或血管出現不正常交通，會造成「左至右分流」，使得動脈血（含氧血）流向靜脈血（缺氧血），所以，嘴唇、指甲或四肢不會有青紫色或紫黑色的現象（醫學稱為發紺）。患者的動脈含氧量在正常範圍95~100% 之間。常見如心房中隔缺損、心室中隔缺損、開放性動脈導管、心內膜墊缺損等。

2. 阻塞性先天性心臟病

心臟內的瓣膜及心臟外大血管狹窄，使得血液從心臟射出來的血流受到阻礙，包括肺動脈瓣狹窄、主動脈瓣狹窄、主動脈窄縮等。動脈瓣狹窄會因心臟負荷過重而造成心衰竭現象，主動脈窄縮則會造成下半身血流不足，而引起嚴重組織缺氧現象。

3. 發紺性先天性心臟病

此類先天性心臟病因為動脈血中混有靜脈血，含氧量低的靜脈血流到全身，導致嘴唇、指甲或四肢有青紫色或紫黑色的現象（發紺）。動脈含氧量在90%以下，甚至僅70%，例如法洛氏四重症、三尖瓣閉鎖、大血管轉位、右心雙出口、雙右心房症等。

臨床症狀：心雜音、發紺、易疲倦、呼吸困難、心跳不正常、易冒汗

依先天性心臟病的類型，可能產生不同程度的症狀，包括心雜音、發紺、易疲倦、呼吸困難、不正常之脈搏、生長遲緩、易冒汗、反覆性呼吸道感染等。

先天性心臟病的居家照顧原則：

1. 一歲以下幼兒需攝取足夠熱量，較大幼童避免吃高鹽分食物以避免心臟負荷過重。

2. 有心衰竭症狀及發紺現象的病童應避免出入公共場所，家中成員感冒時，應避免接觸病童，以免傳染。患者應依規則施打疫苗，且要注意高傳染性的呼吸道融合病毒等疾病。

3. 心內膜炎預防

注意牙齒保健，以免蛀牙讓細菌進入體內，進而造成心內膜炎。若需要做侵入性治療，須在治療前使用抗生素，以防感染。

