賴佩霞女婿「換心失敗逝」她曝家人近況 F4復出嘸朱孝天...柴智屏說話了

藝人賴佩霞與女兒謝沛恩近日出席時尚晚宴，分享了家中的喜悲消息。謝沛恩雖日前被男友求婚，但目前尚未規劃婚禮事宜，被解讀可能與家中小女兒丈夫因換心手術失敗而病逝美國有關。賴佩霞形容家人的情緒是「哭哭笑笑」，常在談話中回憶過去美好經驗。同場的製作人柴智屏則針對F4復出缺少朱孝天一事表示，將F4稱為F3是對原漫畫作者的不尊重，同時透露朱孝天性格較為衝動且不太懂世故。

賴佩霞女婿驟逝首露面。（圖／趙世平攝）

賴佩霞與大女兒謝沛恩最近一同現身時尚晚宴，引起媒體關注。謝沛恩被問及日前男友求婚後的婚禮進度時表示，目前還沒有考慮這個問題，因為她個性比較簡單，可能只是去登記而已。謝沛恩的低調態度，可能也與家中另一件事有關。

賴佩霞日前透露，小女兒的丈夫因換心手術失敗而在美國病逝的消息。談到家人近況時，她表示每天都是「又哭又笑」、「笑笑哭哭」的狀態。雖然語氣平靜，但充滿感性，她提到家人常常會談到過去的美好經驗，藉此緬懷逝去的親人。

柴智屏是F4的重要推手。（圖／趙世平攝）

同場活動中，製作人柴智屏也受到媒體關注。作為當年一手捧紅F4的製作人，她對近期F4復出但缺少朱孝天一事發表看法。柴智屏強調，朱孝天是當年F4成員之一，這個事實永遠不可能改變，將F4稱為F3是對原漫畫作者相當不尊重的說法。不過，她也坦言，自2001年認識朱孝天至今，他的個性其實沒有改變，確實比較衝動，也不太懂世故。

蔡淑臻出席時尚晚宴。（圖／趙世平攝）

另一位出席活動的藝人蔡淑臻，則分享了她主演的電影《左撇子女孩》成功闖入2026年奧斯卡金像獎「最佳國際電影」15強的喜訊。她提到凌晨4點就起床緊盯這則新聞。不過，當被問到另一部她主演的《村裡來了個暴走女外科》全新一季的消息時，蔡淑臻表示請大家多一點耐心，等待公視發布官方消息。據了解，該劇原定的男主角朱軒洋、王大陸和薛仕凌接連爆出爭議，使得製作陷入困境。面對媒體詢問薛仕凌的情況，蔡淑臻表示有關心，但似乎不願多談細節，避免模糊焦點。

