賴佩霞女婿「換心失敗」離世.靠視訊和女婿道別 .心疼愛女即刻返美
賴佩霞暌違多年推出新歌，在首場個人演唱會後，再度走進錄音室錄製全新單曲《總會有個人》。突傳小女婿突病逝，賴佩霞已緊急飛美國奔喪，賴佩霞（11日）透露，小女兒和外籍丈夫Kevin兩人相愛甚深，才結婚一年，日前不幸過世，過世是因「換心失敗」。賴佩霞在鏡頭前透過視訊陪伴女婿走過最後一段路，「我們就看著他離開」。
小女兒去年底才與相愛5年的美籍丈夫Kevin結婚，新婚剛滿1年，12月3日突傳出Kevin因心臟移植後，出現肝衰竭而過世，讓家人心碎不已。賴佩霞在鏡頭前哭著感嘆生命無常，但也感謝科技發達，讓她能夠透過視訊陪伴女婿走過最後一段路。
賴佩霞指出，Kevin出生9週就發現罹患先天性心臟病，常進出醫院，她和家人都知道Kevin的身體狀況。小女兒與Kevin相愛至今5年，去年10月在美國芝加哥結婚，新婚剛滿一年。她對這個女婿非常滿意，也知道Kevin很努力，在美國找最好的醫院進行心臟移植手術。賴佩霞在11月30日完成演唱會首場演出後，立即趕赴美國陪伴小女兒度過最艱難時刻。
她的演唱會，唯一缺席的親人就是遠在美國的小女兒，正守在丈夫 Kevin 的病榻前，Kevin身體狀況不穩，小女兒當時全心陪伴他，度過人生最困難的時刻，無法返台觀賞她這場重要的演出，賴佩霞說：「我們都以為他會度過最困難的時刻。這麼好的年輕人…。」
賴佩霞在首場個唱上與歌迷共享久違的音樂時刻，演唱會的溫暖餘韻仍在，隔天清晨，賴佩霞便接到了令人心碎的消息—小女婿 Kevin 的身體挺不住，走了。
那一刻的賴佩霞強忍悲痛，立即啟程飛往美國，陪伴小女兒度過最艱難的時刻，她暫停直播等所有工作，全心全意陪伴女兒。
