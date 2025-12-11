賴佩霞女「外籍尪」結婚1年突病逝！演唱會結束急飛美國奔喪

賴佩霞小女兒的丈夫Kevin（右1）近日突病逝。尚時代文創娛樂提供



賴佩霞小女兒去年底才與美籍丈夫Kevin結婚，新婚剛滿1年，近日突傳出Kevin因病逝世的消息。賴佩霞說，當時她正在台灣舉辦首場個人演唱會，女兒因為要守在夫婿病榻旁而無法回台，演唱會結束隔天清晨，她收到Kevin逝世的消息，立刻啟程飛往美國奔喪，陪伴女兒度過最艱難的時刻。

賴佩霞睽違歌壇多年，11月30日舉辦首場個人演唱會，與歌迷共享久違的音樂時刻。沒想到，演唱會隔天清晨，賴佩霞便接到了令人心碎的消息，小女婿 Kevin 的身體挺不住，走了。消息傳來的那一刻，她強忍悲痛，立即啟程飛往美國，陪伴小女兒度過最艱難的時刻。

事實上，賴佩霞演唱會籌備期間，遠在美國的小女兒正守在丈夫Kevin的病榻前，陪伴他度過加護病房裡那段需要靜默與力量的時光，無法返台觀賞這場重要的演出。賴佩霞在首場個人演唱會後，再度走進錄音室錄製全新單曲《總會有個人》，在創作與舞台的背後，也承載著她深刻的生命重量。

賴佩霞坦言，《總會有個人》這首歌，如今已不只是演唱會的主題曲，而成了她對小女婿Kevin的生命領悟與致敬。她說：「對我來說，《總會有個人》的誕生，就是我對 Kevin 留給我們的一切的感謝與理解。他讓我看到生命的脆弱，也看到愛如何在最艱難的時刻仍然支撐著我們。」

賴佩霞說，這首歌曲以「陪伴、溫暖、生命中恆常的守候」為情感軸線，原本是獻給歌迷的一份祝福，如今多了一層深沉而真實的生命厚度。賴佩霞也希望，透過這首歌，能讓更多人感受到愛的力量，無論人生在哪個階段，總會有一個人、或一份情，陪著我們往前走。

