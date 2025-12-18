賴佩霞愛女喪夫後首露面！一家三口合體共渡難關 回到熟悉的台灣療傷

記者鄭尹翔／台北報導

賴佩霞日前偕同兩位女兒自美國返台，出席「台灣服飾設計師協會」年度盛會，母女三人難得同框亮相，成為全場矚目焦點。這次返台不只是工作行程，更承載著賴佩霞對家庭的深切關懷，希望透過陪伴，協助女兒慢慢走出人生低潮。

活動當天，母女三人身穿有「針織女王」美譽的國際設計師潘怡良（GIOIA PAN）作品，以優雅沉穩的姿態現身，展現女性在不同生命階段的堅韌與力量。三人之間自然流露的情感與默契，也讓現場多了份溫暖氣息。儘管站在鎂光燈前，小女兒依舊低調安靜地陪伴在旁，用行動支持母親與姊姊。

賴佩霞與兩位愛女合體出席活動，左起：小女兒Adrienne、賴佩霞、謝沛恩Aggie。（圖／尚時代文創娛樂）

賴佩霞與兩位愛女合體出席活動。（圖／尚時代文創娛樂）

賴佩霞透露，這次返台特別希望帶著小女兒回到熟悉的台灣環境，好好休息、轉換心情。她感性表示，台灣始終是心靈的歸屬，「人情味與生活節奏，都能帶來安定與撫慰，希望這趟旅程，能讓彼此慢慢找回力量。」字裡行間，流露身為母親的溫柔與守護。

除了家庭陪伴備受關注，賴佩霞近日推出的單曲〈總會有個人〉也獲得亮眼回響，儘管發行期間人不在台灣，仍在短短兩天內突破萬人點閱。她表示，這首歌唱的是陪伴、希望與不放棄，也正是她此刻最深的體悟，「在人生最艱難的時刻，總會有個人，或一份力量，提醒我們要撐下去。」

此次出席盛會，賴佩霞也特別感謝設計師潘怡良多年來的相挺與情誼，無論身在何處，對方總在她重要時刻給予最溫暖的支持。對她而言，這份情誼正好呼應歌曲〈總會有個人〉的核心意義，而此行母女一同返台，也正是彼此生命中最重要、最貼心的存在。賴佩霞也期許，未來能透過音樂、戲劇與更多形式的分享，將自己所感受到的勇氣與溫暖，傳遞給所有正在努力生活、需要被陪伴的人。

