賴佩霞憶母邊唱邊哭 再推新單曲點亮歌手身分

賴佩霞30日首度舉辦個人音樂會「總會有個人」。（尚時代文創娛樂提供）

出道多年，賴佩霞30日首度舉辦個人音樂會「總會有個人」，以「感謝生命中每一位帶來力量的人」為主題，向陪伴她走過各階段的重要夥伴與親人致意。在唱到〈思慕的人〉時，賴佩霞看著台上AI生成的老照片動畫，忍不住淚崩，邊唱邊哭讓全場動容。

賴佩霞邀請好友倪安東、管磐夫婦、周治平擔任嘉賓，一同飆唱多首經典歌曲。賴佩霞透露，自己在 17、18 歲仍是少女時，常在民歌餐廳坐在台下聽周治平唱歌，然而兩人過去 40 餘年從未真正交談。直到今年「民歌50」小巨蛋在丁曉雯牽線下首度合作，這次也再度於安可曲中重現經典歌曲〈跟我說愛我〉，讓全場觀眾直呼滿足。

除了演唱會外，賴佩霞日前也推出新單曲〈總會有個人〉，由她的經紀人、也是唱片製作人董子穆老師，趕在演唱會前四天特別創作的歌曲，象徵她再次以音樂與大眾相遇。

