賴佩霞才剛開完個唱 突收小女婿過世噩耗急飛美國奔喪

【緯來新聞網】睽違歌壇多年，賴佩霞在首場個人演唱會後，再度走進錄音室錄製全新單曲〈總會有個人〉，象徵她音樂旅程的新篇章。然而在創作與舞台的背後，也承載著她深刻的生命重量。

賴佩霞小女婿（右1）過世。（圖／尚時代文創娛樂提供）

在11月30日的首場個唱上，賴佩霞與歌迷共享久違的音樂時刻，但唯一缺席的是遠在美國的小女兒。原來，她正守在丈夫 Kevin 的病榻前，陪伴他度過加護病房裡那段需要靜默與力量的時光，無法返台觀賞這場重要的演出。

賴佩霞才剛開完個唱。（圖／尚時代文創娛樂提供）

沒想到，演唱會的溫暖餘韻尚未散去，隔天清晨，賴佩霞便接到了小女婿Kevin離世消息。消息傳來的那一刻，她強忍悲痛，立即啟程飛往美國，陪伴小女兒度過最艱難的時刻。

賴佩霞突收小女婿過世噩耗急飛美國奔喪

賴佩霞坦言，〈總會有個人〉這首歌，如今已不只是演唱會的主題曲，而成了她對小女婿Kevin 的生命領悟與致敬。她說：「對我來說，《總會有個人》的誕生，就是我對 Kevin 留給我們的一切的感謝與理解。他讓我看到生命的脆弱，也看到愛如何在最艱難的時刻仍然支撐著我們。」



歌曲以「陪伴、溫暖、生命中恆常的守候」為情感軸線，原本是獻給歌迷的一份祝福，如今多了一層深沉而真實的生命厚度。賴佩霞也希望，透過這首歌，能讓更多人感受到愛的力量，無論人生在哪個階段，總會有一個人、或一份情，陪著我們往前走。

