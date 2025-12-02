賴佩霞是歌手！人生首辦音樂會 40年沒跟周治平講話靠她牽線

【緯來新聞網】賴佩霞決定勇敢實現多年的心願，重拾歌手身分於11月30日在花漾舉辦人生首場個人音樂會《總會有個人》，以「感謝生命中每一位帶來力量的人」為主題，向陪伴她走過各階段的重要夥伴與親人致意。

賴佩霞（左）請周治平擔任演唱會嘉賓。（圖／尚時代文創娛樂提供）

演唱會上，最動人的一段發生在她回憶與母親的相處，舞台大螢幕上播放一張張由AI技術生成的老照片動畫，彷彿讓母親重新「活」在眼前。賴佩霞邊唱邊落淚，並接連演唱母親記憶中的台語歌曲〈思慕的人〉、〈青春嶺〉。



賴佩霞除邀好友倪安東、管磐夫婦擔任嘉賓，壓軸的神祕嘉賓則是周治平。賴佩霞透露在 17、18 歲仍是少女時，常在民歌餐廳坐在台下聽周治平唱歌，但過去40餘年從未真正交談。

賴佩霞歌手出道這事兒差點被遺忘。（圖／尚時代文創娛樂提供）

直到今年《民歌50》小巨蛋演唱會，在丁曉雯牽線下首度合作，再度於安可曲中重現經典〈跟我說愛我〉。台下觀眾同樣星光熠熠，圈內好友陶曉菁、李建復、江念庭、劉軒、周思潔、凃佩岑都前來支持。



其實這些年，大眾都忘了她是一個歌手，為迎接這長音樂會，其經紀人、也是唱片製作人董子穆，趕在演唱會前4天特別創作主題曲〈總會有個人〉，象徵賴佩霞再次以音樂與大眾相遇。

賴佩霞透過AI和母親再相見。（圖／尚時代文創娛樂提供）

