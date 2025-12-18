賴佩霞洋女婿換心離世小女兒現身 母女合體最新近況曝光

小女兒Adrienne(左)、賴佩霞(中)、謝沛恩Aggie(右)，母女3人同框出席「台灣服飾設計師協會」年度盛會。（圖片提供/ 尚時代文創娛樂）

賴佩霞日前透露小女兒的老公Kevin患有先天性心臟病，因為換心手術失敗而逝世，她日前偕同女兒回到台灣，出席「台灣服飾設計師協會」年度盛會，母女三人難得同框亮相。一返台即刻投入工作出席活動，對賴佩霞而言別具意義。她透露，希望趁著工作之餘，帶著小女兒回到熟悉的台灣，好好渡個假、轉換心情。賴佩霞表示，台灣始終是心靈的歸屬，無論是人情溫度還是生活節奏，都能帶來安定與撫慰，「希望透過這趟旅程，讓彼此都能慢慢找回力量。」

母女三人同台現身，不僅展現時尚魅力，更傳遞出家人相互扶持、攜手前行的動人力量。雖然母女三人一起參加盛會，但一如往常，小女兒總是安靜的在一旁，欣賞聚光燈下的媽媽跟姊姊展現各自的風采與魅力。

賴佩霞(中)和2個女兒Adrienne(左)、謝沛恩Aggie(右)，一同出席「台灣服飾設計師協會」年度盛會。（圖片提供/ 尚時代文創娛樂）

賴佩霞近日推出的單曲〈總會有個人〉同樣獲得亮眼成績，她特別感謝歌迷與粉絲一路以來的支持與關愛，讓她深受感動，也更加堅定持續創作與分享的初衷。〈總會有個人〉以溫柔而堅定的旋律，唱出陪伴與希望，呼應賴佩霞近年對生命、情感與勇氣的深刻體悟。

她表示，這首歌不僅是獻給歌迷，也希望能成為陪伴大家的力量，「在人生最艱難的時刻，總會有個人，或一份力量，提醒我們不要放棄。」賴佩霞也期許未來能透過音樂、戲劇與更多不同形式的分享，將自己所感受到的勇氣與溫暖，回饋給所有愛她、也正在努力生活的人。

