賴佩霞洋女婿驚傳病逝 急飛美國陪伴小女兒

賴佩霞的女婿（右一）因病過世。（圖／尚時代文創娛樂提供）

賴佩霞日前舉辦首場個人演唱會，並在闊別歌壇多年後，再次走進錄音室錄製全新單曲〈總會有個人〉，象徵她音樂旅程的新篇章，然而在創作與舞台的背後，也承載著她深刻的生命重量。原來在演唱會上，親友跟歌迷都到場，唯一缺席的是遠在美國的小女兒，她正守在丈夫Kevin的病榻前，陪伴他度過加護病房裡那段需要靜默與力量的時光。

沒想到演唱會隔天清晨，賴佩霞便接到了令人心碎的消息，女婿Kevin的身體挺不住走了，消息傳來的那一刻，她強忍悲痛，立即啟程飛往美國，陪伴小女兒度過最艱難的時刻。賴佩霞坦言〈總會有個人〉這首歌，已不只是演唱會的主題曲，而成了她對女婿的生命領悟與致敬，她說：「對我來說，〈總會有個人〉的誕生，就是我對Kevin留給我們的一切的感謝與理解，他讓我看到生命的脆弱，也看到愛如何在最艱難的時刻仍然支撐著我們。」

歌曲以「陪伴、溫暖、生命中恆常的守候」為情感軸線，原本是獻給歌迷的一份祝福，如今多了一層深沉而真實的生命厚度。賴佩霞也希望透過這首歌，能讓更多人感受到愛的力量，無論人生在哪個階段，總會有一個人或一份情，陪著我們往前走。目前賴佩霞仍在美國專心陪伴家人，〈總會有個人〉則成為她在悼念與堅強之間，用歌聲療癒自己及他人的力量來源。

賴佩霞錄製全新單曲〈總會有個人〉。（圖／尚時代文創娛樂提供）

