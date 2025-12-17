賴佩霞洋女婿驟逝忍痛曝「又哭又笑」 蔡淑臻尷尬談《女外科》魔咒

【緯來新聞網】「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」今（17日）在圓山登場，賴佩霞的小女兒結婚短短一年，外籍老公Kevin就因換心手術失敗離世，她今跟大女兒謝沛恩一同現身，提到近來家庭成員離開，她表示一家人又哭又笑，一起講一些美好的回憶，互相治癒，「謝謝大家的關心」。

賴佩霞帶著大女兒謝沛恩現身時尚活動。（圖／陳明中攝）

至於謝沛恩先前答應男友求婚，被問到婚期，她保密到家，笑說隨時都有可能，「我不曉得，我也沒有安排，我是一個很隨興的人，心情ok我就去了，期待我的post吧。」

蔡淑臻對於主演電影《左撇子女孩》闖進奧斯卡國際影片前15強十分開心。（圖／陳明中攝）

蔡淑臻主演的電影《左撇子女孩》闖進奧斯卡國際影片前15強，她今現身活動，直呼非常開心，「凌晨起來上廁所，滑手機看到消息就睡不著了。」不過她主演影集《村裡來了個爆走女外科》第二季風波不斷，外傳的男主角接連出事，第一季男主角朱軒洋爆劈腿、王大陸則是爆閃兵、暴力討債等事件，好不容易敲定第二季男主角薛仕凌，沒想到薛仕凌也是閃兵其中一員。對此，蔡淑臻尷尬表示：「關於《女外科2》的消息再請多耐心等候。」至於有關心薛仕凌？蔡淑臻直爽回應：「關心啊，一直有關心。」

