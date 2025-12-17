賴佩霞洋女婿「換心手術失敗」猝逝 哀痛首露面

賴佩霞 謝沛恩(記者潘少棠攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕賴佩霞今和大女兒謝沛恩一起出席時尚活動，都呼應主題以一身黑現身，加上賴佩霞的小女兒新婚1年，洋女婿Kevin因換心手術失敗，術後出現肝臟衰竭狀況，不幸於12月3日病逝美國，她日前赴美協助處理後事，內心悲痛萬分，今受訪時哀痛表示：「又哭又笑，我們一起講一些美好的經驗。」

賴佩霞的小女兒去年才和Kevin在美國芝加哥結婚，她透露Kevin出生9週，就被發現罹患先天性心臟病，時常進出醫院，家人都知道Kevin的身體狀況。上月Kevin在美國進行心臟移植手術，賴佩霞表示，大家都以為Kevin會醒過來，事前家人也都明白手術風險，卻沒做好心理準備，無法接受女婿的離開。

然而人生有喜有悲，謝沛恩日前被交往4年的男友求婚，對於明年是否辦婚禮？她笑說「還沒想到」，稱自己和未婚夫個性隨性，「可能想到就去登記！」

