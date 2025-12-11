賴佩霞洋女婿Kevin驟逝！「生前1舉動」暖爆岳母

記者施春美／台北報導

女星賴佩霞今(11日)證實，小女兒（謝沛庭）的丈夫Kevin日前在美國病逝，她得知後也立刻飛往美國，陪女兒度過艱難時刻。賴佩霞去年曾表示，謝沛庭婚後與Kevin住在美國，她曾飛到美國去探望他們，Kevin的貼心舉動讓她印象深刻，「他將主臥清出來，讓我一個人住，而小夫妻則睡客房。」

上月底賴佩霞在首場個人演唱會與歌迷共享久違的音樂時光，但此時，小女兒正守在丈夫 Kevin 的病榻前。Kevin從小有先天性心臟病，近年身體狀況不穩，因此小女兒全心陪伴他度過加護病房中需要靜默與力量的時光。

日前賴佩霞出席大愛人文講堂時，透露Kevin是因為「換心手術」未成功而離世。她表示，在12月3日台北時間的清晨3點多，她得知Kevin 因為換心手術失敗而離世。她在訴說的過程中，一度哽咽到說不出話，認為對方是一個這麼好的年輕人，無法接受女婿的離世。

謝沛庭於2024年底結婚，對象是美國人Kevin。賴佩霞去年8月時曾表示，謝沛庭婚後，兩夫妻住在美國，她有次飛美探望他們，Kevin的貼心舉動讓她印象深刻。

一般美國人若有客人來訪過夜，會住客房，即使是長輩也大多如此，但Kevin居然特地把主臥清出來，小夫妻去睡客房，貼心的舉動讓賴佩霞非常感動。尤其賴佩霞的丈夫當時並未隨行，讓賴佩霞直呼「他是特地為我準備的。」

