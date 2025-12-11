賴佩霞淚訴女婿「換心失敗」病逝美國！憤怒：一直相信他挺得過來

賴佩霞的小女婿換心手術不成功，不幸過世。（季志翔攝）

賴佩霞今（11日）透露小女兒的老公Kevin過世，她忍著悲痛，飛到美國陪伴小女兒度過最艱難的時刻。其實，賴佩霞日前在節目中，就哽咽地提到小女婿因為換心手術失敗而撒手人寰。

賴佩霞登上《大愛人文講堂》，表示首場演唱會兩天後，台北時間星期三（12月3日）清晨3點多，小女婿在換心臟手術中，因沒有成功而過世。賴佩霞眼眶含淚，哽咽地說：「我有憤怒，因為我一直相信他挺得過來。」而她明白，「否定」是自己被打擊後，內心第一時間出現的反應。

痛失女婿後，賴佩霞經歷很多，感受到神性和人性交戰。在憤怒中，她吶喊：「為什麼這麼好的年輕人……。」等情緒緩和，賴佩霞告訴自己「這就是人生」，並分享自己在巨變中「轉念、靜心」的過程。據悉，賴佩霞的小女兒去年10月在美國完婚，想不到新婚僅1年，丈夫就與世長辭。

賴佩霞指出，小女婿Kevin從小罹患先天性心臟病，近幾年的身體狀況不穩，小女兒為了在加護病房守護著Kevin，無暇飛到台灣欣賞賴佩霞的首場個人演唱會。目前，賴佩霞留在美國陪伴小女兒走過人生的低谷，同時暫停直播工作，好好陪伴家人。另，賴佩霞新歌〈總會有個人〉，成為她對Kevin 留給他們的一切的感謝與理解，「他讓我看到生命的脆弱，也看到愛如何在最艱難的時刻仍然支撐著我們。」希望透過這首歌療癒自己、也療癒他人。

