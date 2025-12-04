賴佩霞用AI復活母親！再次相見當場淚崩 演藝生涯首場音樂會大咖雲集

記者鄭尹翔／台北報導

藝人賴佩霞今年重返大型舞台，先後參與民歌 50 小巨蛋與大巨蛋民歌演唱會，人氣再度攀升。她於日前（12/30）在花漾舉辦首場個人音樂會《總會有個人》，以「感謝生命中每一位帶來力量的人」為主題，向一路陪伴她的家人與朋友致敬。這場演唱會的起點，源自經紀人一句「幹嘛要等？！」，讓她決定不再拖延，勇敢實現多年願望。

賴佩霞舉辦演唱會。（圖／尚時代文創娛樂）

賴佩霞舉辦演唱會。（圖／尚時代文創娛樂）

賴佩霞舉辦演唱會。（圖／尚時代文創娛樂）

演唱會最催淚的片段，是賴佩霞深情回憶母親時，舞台大螢幕播放出以 AI 技術生成的老照片動畫，彷彿讓母親重新「回到」她的身邊。賴佩霞當場忍不住落淚，邊唱邊哭，並接連演唱母親記憶中的台語歌〈思慕的人〉、〈青春嶺〉，全場氣氛感動到屏息。

《總會有個人》也邀來多位好友助陣，包括倪安東和管磐夫婦一同演出，默契十足。壓軸嘉賓則是「情歌天王」周治平，他與賴佩霞在安可曲合唱〈跟我說愛我〉，掀起演唱會最高潮。賴佩霞透露，當年 17、18 歲時，她曾在民歌餐廳聽周治平唱歌，兩人卻直到今年才真正合作，讓這段跨越 40 年的緣分格外珍貴。

賴佩霞也因這次演唱會意外讓許多人想起，她其實是以唱片歌手出道。經紀人兼製作人董子穆更在演出前四天臨時創作主題曲〈總會有個人〉，象徵她重新以音樂與觀眾相遇。造型部分，她特別與設計師潘怡良合作打造四套高級訂製服，展現優雅氣質與維持良好的狀態。演唱會當晚星光熠熠，包括陶曉菁、李建復、江念庭、劉軒、周思潔、凃佩岑等圈內好友都到場支持。賴佩霞以溫柔嗓音、真摯情感與跨越時代的歌曲，為首場個人演唱會畫下深刻印記。正如主題所說——「總會有個人」，讓她在音樂的路上持續前行。

