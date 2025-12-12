賴佩霞痛失女婿！淚崩苦求大家不要問這件事 避免造成二度傷害

記者鄭尹翔／台北報導

藝人賴佩霞近日才完成首場個人演唱會，卻在之後迎來人生最沉重的打擊。她的洋女婿 Kevin 上月在美國接受心臟移植手術，術後因肝臟衰竭引發併發症，不幸於台灣時間 12 月 3 日離世，讓賴佩霞與小女兒深受重創。針對外界的關心與詢問，賴佩霞日前在直播中紅著眼眶、完整訴說事件經過，同時懇請外界不要再提出種種「如果」的問題，以免對當事人造成二度傷害。

賴佩霞在直播中悲痛訴說女婿離開的噩耗。（圖／翻攝自Dr. 賴佩霞 YouTube)

賴佩霞舉辦演唱會。（圖／尚時代文創娛樂）

賴佩霞表示，小女兒如今正面對先生突然離世的巨大衝擊，雖然家人都清楚心臟移植手術存在風險，但沒有人願意真正相信最壞的結果會發生，因此毫無心理準備。「我們知道會有危險，但誰都沒有準備好。」她哽咽說，許多朋友聽聞後，會本能地問：「怎麼會這樣？問題出在哪？當初如果怎麼做會不會不同？」但這些提問都成了壓力與負擔。

她沉痛指出：「沒有如果，也沒有當初。任何如果都是假設，沒有人知道如果的結果會如何。」她強調，此刻所有家屬面臨的，是如何承受當下、如何應對變故，而不是回頭責怪自己做過的決定。「那個『如果』，只會讓當事人誤以為自己做錯了。請不要在最痛的時候，再讓他們背負這些。」

賴佩霞也分享，這並非只有她的家庭會遇到，許多家庭在突發意外後也深受相同困境。她呼籲外界：「如果身邊有人正遭遇重大失去，請不要再追問『當初如果』，因為那一點幫助都沒有。如今最重要的，是陪他們走過眼前的難關。」

