賴佩霞痛失洋女婿首露面！暴瘦合體女兒登場 家庭現況每天「哭哭笑笑」

記者趙浩雲／台北報導

藝人賴佩霞小女兒的丈夫Kevin因先天性心臟病，進行「換心手術」未成功離世，於12月3日在美國離世，她哽咽說「這麼好的年輕人」，今（17）日「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」與女兒謝沛恩登場，這也是他首度露面，他表示謝謝大家的關心，也透露家裡目前狀態。

賴佩霞提到，12月3日台北時間清晨三點多，小女婿因為換心臟手術失敗而離開了，她感慨表示，小女婿近年身體狀況不穩定，自己一直相信對方會挺過去，一度哽咽到說不出話，認為對方是一個這麼好的年輕人，對於女婿的離世無法接受。事實上，賴佩霞小女兒2024才在美國結婚，豈料隔一年，這對夫妻面臨天人永隔的局面，賴佩霞也告訴自己「這就是人生」。

賴佩霞、謝沛恩。（圖／記者趙于瑩攝影）

賴佩霞今天現身，談到目前家庭現況，她低調表示現在狀態：「又哭又笑，哭哭笑笑，笑笑哭哭，一起講一下，談到很多以前過去很多美好的經驗，謝謝大家關心」。

