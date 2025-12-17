賴佩霞痛失洋女婿「每天哭哭笑笑」 謝沛恩揭登記結婚時間點

賴佩霞（左）與謝沛恩出席「2025 TAFAD GALA頒獎晚宴」。黃于珊攝



賴佩霞的美籍小女婿Kevin於12月1日因心臟移植後出現肝衰竭過世，她今晚（12╱17）與長女謝沛恩出席由台灣服飾設計師協會（Taiwan Association of Fashion & Accessories Designers，TAFAD）主辦的「2025 TAFAD GALA頒獎晚宴」，被問到家裡氣氛時說：「就是又哭又笑啊！每天哭哭笑笑、笑笑哭哭，然後一起講一些談到很多以前過去美好的記憶，謝謝大家的關心。」

而謝沛恩10月27日答應交往4年的美籍男友Dana求婚，今被問婚期，她甜蜜表示：「目前還沒有在想這個，因為我比較簡單，所以可能也只是去登記吧！I don’t know！」

被問明年是否會完成終生大事，謝沛恩說：「Maybe，不曉得，我也沒有安排，我就是一個很隨興，心情 OK，那我們就去登記吧。」還要大家期待她的IG PO 文。

