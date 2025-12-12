賴佩霞直播哽咽！淚揭女婿最後一面「視訊看著他離開」

賴佩霞透露，因為科技的力量，讓人在台灣的她，能順利陪伴女兒目送女婿最後一程。（圖／陳俊吉攝）

賴佩霞睽違多年重拾歌手身分推出新歌，舉辦個人音樂演唱會，沒想到卻換來美國女婿的病逝消息。日前，賴佩霞也在個人臉書直播分享細節，感謝科技的力量，讓她能夠透過視訊，陪伴著女兒、女婿家人送對方最後一程。

賴佩霞5日在臉書直播分享，在她禮拜天（11/30）上台表演的同時，人在美國的女婿正在進行心臟移植手術，卻意外發現肝臟衰竭，在禮拜三（12/3）的凌晨離世，讓賴佩霞邊說邊哽咽「一個非常年輕優秀，我非常深愛的孩子，在禮拜三早上離開了」。

賴佩霞形容，這位女婿是每個做媽媽都可望的兒子樣貌，自己也將對方視為家人、兒子看待。她坦言，辦完音樂會後，自己完全沒有睡好，直到禮拜三早上才透過視訊，親眼送走女婿最後一程，「謝謝科技（力量），可以讓我遠遠的陪伴小女婿家人、陪著我的女兒，還有親朋好友，我們就看著他離開」。

賴佩霞強忍著情緒說道，謝謝女婿願意撐到禮拜三，「否則我真的無法想像，禮拜天的音樂會，我會這麼度過...」殊不知辦完演唱會才開心兩天，竟換來女婿的噩耗，也讓賴佩霞再次感受到生命無常。

賴佩霞曾詢問女兒，能否和大家分享女婿的故事，女兒則回她「可以啊！他應該會覺得開心。」原來女婿不僅對賴佩霞敬佩仰慕，也因為從小到大進出醫院的關係，對生活周遭的人事物充滿感恩，和賴佩霞的女兒也十分相愛。

「我很慶幸，我的女兒25歲就真正了解到什麼是真愛。從認識、結婚 到最後一刻，夫妻倆惺惺相惜，彼此陪伴疼惜，相輔相成，歡笑歡樂沒有停過。」歷經女婿的逝世之後，讓賴佩霞坦言學到很多，「有些時候好像，因為擔心那個終點，看得到有形的終點，因為看得到，所以更加珍惜，這件事情很值得我們去思考。」

「對於我的兩個孩子來說，知道生命是非常可貴的，每天都希望多多在一起，多多慶祝生命，因此他們的相處、相遇、互動，每每在我眼裡，看起來就是這麼的完美，如此的完美，即便沒有爭執爭吵，都沒有辦法長久，背後有很多我學習的地方」。

