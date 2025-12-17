賴佩霞送別洋女婿首露面 曝全家人現況「又哭又笑」

藝人賴佩霞小女兒的丈夫Kevin日前在美國接受心臟移植手術，後突發肝臟衰竭逝世。她與大女兒謝沛恩17日一同現身《2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴》，首度公開談及家中的複雜心情，稱全家人目前處於「又哭又笑」的狀態，也會聚在一起分享關於小女婿的往事，透過這些點滴懷念他，「也有一起回憶很多美好的過去，謝謝大家關心」。

賴佩霞（左）、謝沛恩（右）17日一同出席《2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴》。（圖／記者郭竹倩 攝）

賴佩霞（左）稱全家人目前處於「又哭又笑」的狀態，也會聚在一起分享關於小女婿的往事，透過這些點滴懷念他。（圖／記者郭竹倩 攝）

謝沛恩（右）表示目前還沒有開始籌備婚禮。（圖／記者郭竹倩 攝）

此外，謝沛恩近期也迎來人生新階段，於10月底接受美籍男友Dana的求婚，成為準新娘。然而，談到婚禮籌備，她坦言自己個性隨性，目前完全沒有具體計畫。

被問及是否會在2026年登記結婚？謝沛恩笑著回應：「也許吧，我也不知道，沒有特別安排。」稱自己是憑感覺行事，或許某天覺得時機到了就會行動，若有喜訊要公開會透過社群平台告訴大家，「就期待我的IG發文吧！」

