賴佩霞透過視訊看女婿斷氣！悲痛露面哭紅雙眼 心疼才和女兒結婚一年

記者鄭尹翔／台北報導

賴佩霞在直播中悲痛訴說女婿離開的噩耗。（圖／翻攝自Dr. 賴佩霞 YouTube)

藝人賴佩霞日前才在台灣舉辦首場個人演唱會，不料卻迎來沉痛噩耗。她的洋女婿 Kevin 在美國接受心臟移植手術後，因術後突發肝臟衰竭，不幸於台灣時間 12 月 3 日離世。消息曝光後，引發外界關心。賴佩霞稍早在個人 YouTube 頻道含淚證實此事，哭紅雙眼、情緒潰堤地透露，家人們雖在兩地分隔，卻靠著視訊陪伴 Kevin 走完人生最後一程，「我們就看著他離開。」

賴佩霞哽咽表示，這段時間吃不好、睡不好，身心都受到巨大衝擊，而家中每一位成員都深陷悲痛。她的小女兒去年才與 Kevin 在芝加哥完婚，原本正展開新婚生活，如今卻面臨巨變。

她透露，Kevin 自出生 9 週大就被診斷患有先天性心臟病，長年與疾病共存，進出醫院對他而言已是日常。上個月家人陪著 Kevin 接受心臟移植手術，儘管醫療團隊事前已清楚告知風險，大家仍相信他會醒來，卻沒有心理準備承受最壞的結果。目前賴佩霞已飛往美國陪伴小女兒度過難關，也宣布 YouTube 頻道直播將暫停一段時間，並將視狀況再行更新。粉絲們也紛紛留言安慰，希望她保重身體並給予家人力量。

