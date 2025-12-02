賴佩霞重拾歌手身分 憶母邊哭邊唱

出道多年，賴佩霞終於在11月30日首度舉辦個人音樂會「總會有個人」，以「感謝生命中每一位帶來力量的人」為主題，向陪伴她走過各階段的重要夥伴與親人致意。演唱〈思慕的人〉時，看著台上已故母親的AI生成照片動畫，她忍不住淚崩，邊唱邊哭，現場氣氛令人動容。

她邀請好友倪安東、管磐夫婦與周治平擔任嘉賓，一同飆唱多首經典歌曲。賴佩霞透露，自己17、18歲還是少女時，常在民歌餐廳的台下聽周治平唱歌，但兩人40多年來卻從未真正交談。直到今年「民歌50」小巨蛋演出，在丁曉雯牽線下首次合作。這次演唱會安可曲中，兩人再合唱經典歌曲〈跟我說愛我〉，讓全場觀眾直呼滿足。

除了演唱會之外，賴佩霞日前也推出新單曲〈總會有個人〉。原來她當年是以唱片歌手身分出道，音樂底子深厚。這一次的新歌由她的經紀人、也是唱片製作人董子穆老師，趕在演唱會前4天特別創作出來，象徵她再次以音樂與大眾相遇。