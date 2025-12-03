賴佩霞開唱倪安東夫妻助陣 舞台上「再見亡母」激動淚崩

賴佩霞演唱會用AI還原母親的身影。（圖／尚時代文創娛樂提供）

賴佩霞今年初以民歌50小巨蛋，以及11月大巨蛋民歌演唱會再度站上大型舞台，更在日前舉辦首場個人音樂會《總會有個人》，以「感謝生命中每一位帶來力量的人」為主題，向陪伴她走過各階段的重要夥伴與親人致意。最動人的是她深情回憶與母親的相處與過往，大螢幕上播放一張張由 AI 技術生成的老照片動畫，彷彿母親重新「活」在眼前，讓賴佩霞邊唱邊落淚。

演唱會上，賴佩霞邀請好友倪安東、管磐夫婦擔任嘉賓，一同飆唱多首經典歌曲，合作默契十足。壓軸的神祕嘉賓則由情歌天王周治平登場掀起高潮。賴佩霞透露自己在 17、18 歲仍是少女時，常在民歌餐廳坐在台下聽周治平唱歌，然而兩人過去 40 餘年從未真正交談。直到今年民歌50小巨蛋在丁曉雯牽線下首度合作，這次也再度於安可曲中重現經典歌曲〈跟我說愛我〉，令觀眾報以熱烈掌聲。

倪安東、管磐夫婦擔任賴佩霞演唱會嘉賓。（圖／尚時代文創娛樂提供）

值得一提的是，隨著演唱會宣傳展開，不少人這才回想起賴佩霞當年其實是以唱片歌手身分出道，許多主持人、記者朋友也在訪談中詢問她是否會再推出新作品。對此她的經紀人、也是唱片製作人董子穆老師，趕在演唱會前四天特別創作主題曲〈總會有個人〉，象徵她再次以音樂與大眾相遇。

為了這次演唱會的造型賴佩霞非常用心準備，與國際知名設計師潘怡良合作打造四套精美高級訂製服裝，設計師的量身打造，也讓觀眾看到了賴佩霞維持的好身材。台下星光熠熠，圈內好友陶曉菁、李建復、江念庭、劉軒、周思潔、凃佩岑等音樂人都特來支持。

賴佩霞與少女時期的偶像周治平合作。（圖／尚時代文創娛樂提供）

