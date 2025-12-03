賴佩霞開唱倪安東夫妻助陣 舞台上「再見亡母」激動淚崩
賴佩霞今年初以民歌50小巨蛋，以及11月大巨蛋民歌演唱會再度站上大型舞台，更在日前舉辦首場個人音樂會《總會有個人》，以「感謝生命中每一位帶來力量的人」為主題，向陪伴她走過各階段的重要夥伴與親人致意。最動人的是她深情回憶與母親的相處與過往，大螢幕上播放一張張由 AI 技術生成的老照片動畫，彷彿母親重新「活」在眼前，讓賴佩霞邊唱邊落淚。
演唱會上，賴佩霞邀請好友倪安東、管磐夫婦擔任嘉賓，一同飆唱多首經典歌曲，合作默契十足。壓軸的神祕嘉賓則由情歌天王周治平登場掀起高潮。賴佩霞透露自己在 17、18 歲仍是少女時，常在民歌餐廳坐在台下聽周治平唱歌，然而兩人過去 40 餘年從未真正交談。直到今年民歌50小巨蛋在丁曉雯牽線下首度合作，這次也再度於安可曲中重現經典歌曲〈跟我說愛我〉，令觀眾報以熱烈掌聲。
值得一提的是，隨著演唱會宣傳展開，不少人這才回想起賴佩霞當年其實是以唱片歌手身分出道，許多主持人、記者朋友也在訪談中詢問她是否會再推出新作品。對此她的經紀人、也是唱片製作人董子穆老師，趕在演唱會前四天特別創作主題曲〈總會有個人〉，象徵她再次以音樂與大眾相遇。
為了這次演唱會的造型賴佩霞非常用心準備，與國際知名設計師潘怡良合作打造四套精美高級訂製服裝，設計師的量身打造，也讓觀眾看到了賴佩霞維持的好身材。台下星光熠熠，圈內好友陶曉菁、李建復、江念庭、劉軒、周思潔、凃佩岑等音樂人都特來支持。
看更多 CTWANT 文章
國教輓歌1／退休卡關又遭「校事會議」圍剿 新竹女師魂斷校園血諫冤情
天母嬤買關東煮6小時退貨！嫌茶葉蛋沒味道「放回去滷」 店員神回應
黃立成砸4.6億「重回賭桌」喊：故事仍在繼續 疑「幸運數字」曝光
其他人也在看
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 169
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 385
調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚
張惠妹日前宣布今年12月31日將唱回家鄉，跟A-Lin、戴愛玲等多位歌手，一起陪伴歌迷在台東國際地標海濱公園跨年，接獲消息後許多粉絲馬上訂車票跟住宿，打算跟心愛的天后一起狂歡到天亮。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 8
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 13
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 24
大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！屈辱1幕後首發聲：平安返回日本
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月28日先是天后濱崎步隔天的上海演唱會臨時遭取消，接著又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被強制拉下台，事發後沈寂多日，大槻真希首度發聲。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 97
朴正民是誰？寶藏男人的反差帥讓韓國全網淪陷？青龍獎看華莎看到出神的「男主角」
頒獎典禮上的歌舞演出向來是不可或缺的節目，它們不僅能提升娛樂性、延展典禮的情緒層次，也常常成為比獎項本身更讓人難忘的亮點。今年青龍獎也不例外，一段短短四分鐘的舞台，竟讓全網集體暈船——當晚華莎所帶來的最新單曲〈Goomarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 57
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 103
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 16
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
「小胖老師」袁惟仁緊急送醫原因曝光 好友急找人認失聯！妻陸元琪、兒子回應了
知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（29日）下午疑因身體不適，緊急送院治療，傳出因為發燒被緊急送醫治療，但詳細病情仍有待進一步釐清。對此，前妻陸元琪、兒子袁義也做出回應了。鏡週刊Mirror Media ・ 3 天前 ・ 22
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 50
26年都沒變！《玫瑰瞳鈴眼》男星遊覽車帶貨 馬幼興力挺發聲
26年都沒變！《玫瑰瞳鈴眼》男星遊覽車帶貨 馬幼興力挺發聲EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3
台八戀愛感回來了！劉書宏先婚後愛「落水甜吻邱子芯」
三立八點台劇《百味人生》收視口碑雙亮眼，其中由劉書宏、邱子芯組成的「凡姝CP」人氣持續攀升，兩人從原先不被看好，到劇情愈走愈像浪漫偶像劇，討論度狂飆，相關社群影音更累積突破200萬次觀看。劇中因家族企業而展開「兩年契約婚姻」的超凡與靜姝，隨著日常相處與多次面臨生死關頭，關係逐漸升溫，網友狂喊「台八戀愛感回來了」。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了
黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 16
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 48
朴敏英《行騙天下KR》換穿百套造型 「機場摔倒」用臉演戲
有「韓劇浪漫女王」之稱的朴敏英，繼《和我老公結婚吧》後睽違一年半重返小螢幕，首次挑戰犯罪喜劇《行騙天下KR》。她在劇中飾演IQ高達165、擁有上位1%天才頭腦的詐欺師尹怡朗，全劇換上約100套造型，彷彿把詐騙行動變成伸展台，讓觀眾大飽眼福。導演更特別強調她的臉部表情演技，從細膩的眼神到瞬間切換的情緒，都精準到位。尤其在「機場摔倒」的場面中，她以連續四段表情變化展現極高的臉部控制力，被劇組盛讚為「用臉演戲的天才」。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 1
分手惠利怕尷尬？柳俊烈缺席《請回答1988 10週年》大合照 卻現身這裡
南韓經典神劇《請回答1988》迎來播出十週年，tvN特別製作紀念綜藝《請回答1988 10週年》。在先前公開的主海報與大合照中，劇中飾演「狗煥（正煥）」的柳俊烈未出現，引發觀眾關注。有網友推測，柳俊烈的缺席可能和劇中女主角「德善」飾演者惠利去年分手，以及相關情感糾紛有關，當時柳俊烈、惠利及韓韶禧的三角關係鬧得沸沸揚揚，引發媒體與網友廣泛討論。部分劇迷認為，柳俊烈疑似為了避免與惠利分手後...陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話