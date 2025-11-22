賴佩霞靠音樂挺過不幸
知名身心靈作家、歌手賴佩霞，近年以推廣「中華好好說話，學會」及心靈課程深受大眾喜愛，11月30日更將舉辦「總會有個人」演唱會，斜槓多重身分的她，宛如人生勝利組，但其實她前半生走得不輕鬆。
賴佩霞幼年遭父親遺棄、在強勢母親陰影下成長，經歷婚姻失敗與情感傷害等人生難題。她提到高中那年家裡遭遇變故，母親被倒會，半夜哭泣的聲音讓她久久不能釋懷，「我本來就不喜歡念書，加上看到媽媽那樣，我就休學了。」她回憶當時忍不住哽咽，休學後她開始在餐廳駐唱，「因為我只知道音樂是我唯一會的，也是支撐我的東西。」
投入心理學療傷
母女關係是她人生最大練習，母親曾對她說：「世界上沒有人愛妳，只有我愛妳。」那些話讓她久久不能釋懷，「我知道她愛我，但那些話其實很傷。」她形容自己童年是「逆來順受」，也因為安靜乖巧，被以為沒有脾氣；直到第一段婚姻，她才真正看清自己，「我很有想法，也對生命充滿疑惑，只是以前都不知道。」
離婚當時，她記得前夫的一句重話：「最好會有其他人要妳。」她淡淡地說：「那就是一種貶低。」童年創傷加上第一段婚姻的挫折，她認為：「不快樂的媽媽養不出快樂的小孩，所以我希望自己成為一個能管理情緒的人。」因此，她潛心走進心理學，「因為我不想把這些傷繼續傳下去，我希望成為一個快樂的大人，能管理自己的情緒，生小孩不是讓我們來糟蹋的。」
不理網上閒言酸語
投入心理學後，她慢慢鬆開與母親的結，「現在想到我媽，我都會笑，是滿心的溫暖。」有了家人的愛作為支持，她更自在做自己，享受人生，表示對於網路上的評論言語，她不在乎、也不去看，「那是他們投射的我，不是我。世界太美好了，我沒有空把自己放在那裡（負面）。」
出道多年，她將首次舉辦個人大型演唱會，帶來經典歌曲、溫暖故事與動人的現場演繹，除了已找來知名設計師潘怡良量身打造4套表演服外；她也邀請最愛的家人到場，唯一遺憾的是二女兒謝沛庭的美國老公因心臟問題需要動刀，無法來台力挺。
