賴佩霞「母女同台」哽咽淚崩！周治平現身揭兩人40年緣份

今年以「民歌50」系列重返舞台的賴佩霞，日前於花樣舉辦個人生涯首場音樂會「總會有個人」，以「感謝生命中帶來力量的人」為主題，向一路陪伴她人生階段的重要夥伴、親人與粉絲致意。

賴佩霞當晚邀請倪安東、管磐夫婦擔任嘉賓，共同演繹多首經典歌曲，默契與張力兼具，贏得滿場掌聲。而最催淚的段落，是賴佩霞深情回憶母親時，舞台大螢幕播放以AI技術生成的復古照片動畫，彷彿讓母親重新「回到」舞台。賴佩霞邊唱邊落淚，並獻唱母親記憶中的台語歌〈思慕的人〉、〈青春嶺〉，現場瀰漫感人氛圍。

賴佩霞日前舉辦個人首場音樂會。尚時代文創娛樂提供

壓軸神祕嘉賓由情歌天王周治平現身掀起高潮。賴佩霞透露，年少時常在民歌餐廳台下聽周治平唱歌，但兩人40年來從未真正交談，直到今年民歌50小巨蛋才首次合作。兩人於安可段落再度合唱經典〈跟我說愛我〉，讓氣氛沸騰。

她此次為演唱會造型打造四套高級訂製服，完美呈現多年來維持的好狀態。此外，當天台下星光熠熠，圈內好友陶曉菁、李建復、江念庭、周思潔、凃佩岑等音樂人都到場支持。

賴佩霞邀周治平同台合作。尚時代文創娛樂提供



