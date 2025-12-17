賴佩霞35歲女婿過世「家中哭哭笑笑」 謝沛恩結婚超隨性「可能看心情登記」

賴佩霞、謝沛恩出席「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」。李鍾泉攝

資深藝人賴佩霞與大女兒謝沛恩於17日盛裝出席「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」，這也是賴佩霞在經歷小女婿 Kevin 驟逝噩耗後，母女首度於公開活動中露面。面對媒體關心，賴佩霞強忍悲慟，首度談及痛失至親的心聲，而剛被求婚成功的謝沛恩也大方分享對婚事的看法。

換心手術失敗奪命 賴佩霞慟失35歲洋女婿

賴佩霞的小女兒謝沛庭與美籍丈夫 Kevin 於 2024 年才剛步入禮堂，不料新婚僅一年，年僅 35 歲的 Kevin 卻因先天性心臟病，於美國接受換心手術失敗，並引發肝臟衰竭，於台北時間 12 月 3 日凌晨離世。賴佩霞透露，她在上個月底辦完演唱會後的隔天清晨就接到噩耗，隨即趕赴美國陪伴小女兒度過最艱難的時刻。她哽咽表示，Kevin 是一個非常貼心、優秀的年輕人，對於他的離去感到萬分不捨與憤怒，直言「我一直相信他撐得過來」。

賴佩霞（左）、謝沛恩（右）與設計師潘怡良（中）一同現身「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」。李鍾泉攝

家中氣氛又哭又笑 母女靠回憶互相療癒

談及家中的近況，賴佩霞坦言這段日子全家人都在情緒的起落中度過，目前家裡的狀態是「又哭又笑」。她分享道，家人們每天聚在一起，會不斷講起 Kevin 生前那些美好的往事與相處經驗，在淚水與笑聲中互相扶持，透過這些點滴回憶來互相治癒，努力走出失去「半個兒子」的傷痛。

賴佩霞（左）透露家中氣氛，近期就是「哭哭笑笑」。李鍾泉攝

謝沛恩婚事隨性 或看心情直接登記

另一方面，今年 10 月才剛宣布被美籍男友 Dana 求婚成功的謝沛恩，也被問到目前的婚禮進度。她表示目前尚未開始規劃具體的婚禮細節，因為自己的性格非常隨性。被問說明年是否會有大消息，謝沛恩笑說：「不曉得。」可能哪天心情覺得「誒，OK！那我們就去登記吧！so⋯⋯」幽默表示，想知道消息的人可以隨時期待她的 Instagram 貼文。

謝沛恩目前還沒有決定結婚日期，樂觀表示「可能看心情」。李鍾泉攝

悲喜交織 賴佩霞母女堅強面對無常

活動現場，賴佩霞與謝沛恩母女展現出極高的 EQ 與專業精神。儘管家中正值喪親之痛，但謝沛恩的求婚喜訊也為家庭帶來一絲慰藉。賴佩霞感性表示，這就是人生，雖然充滿無常，但家人間的凝聚力與愛會讓大家繼續前行。謝沛恩也以真誠且樂觀的態度，陪伴母親與妹妹走過這段愛與哀愁交織的時光。



