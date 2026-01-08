賴促調查局 防中共介選2026、2028

憲兵指揮官鄭禎祥（前排左起）、檢察總長邢泰釗、國安會祕書長吳釗燮、賴清德總統、法務部長鄭銘謙、調查局長陳白立及調查局副局長吳以公等人8日出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」，並合影留念。針對國台辦將內政部長劉世芳及教育部長鄭英耀等人列為台獨頑固分子，賴清德表示，對於任何一個被大陸跨境鎮壓的人民感到驕傲。（范揚光攝）

針對大陸國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列名「台獨頑固分子」、檢察官陳舒怡列為「台獨幫凶」，賴清德總統8日重砲回應，「中國政府對台灣人民跨境施壓，證明中國政府公權力不及於台灣，也證實台灣不屬於中華人民共和國一部分。」賴總統並以防範中共介選，向新進調查官提出4項期許，要將2026年縣市長及2028年總統選舉查察列為重點工作。

賴總統是在法務部調查局8日舉行調查班第62期結業典禮，作出上述表示。賴總統在典禮前接受媒體聯訪時表示，日本參議員石平被中國制裁、不能入境中國，日前卻成功訪問台灣，以行動證明中華民國和中華人民共和國互不隸屬。

賴總統說，希望中國領導人清楚了解，針對台灣軍演絕非和平行動，對台灣進行統戰滲透、跨境鎮壓，更不可能達到統一台灣目標。他對任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲，即使面對中國威脅，他們都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，毫不畏懼中國的威脅。他也承諾，一定好好守護國家，維護全體國人生命財產安全，「絕對不容許中國的壓力、中國的手伸進台灣這塊土地」。

賴總統說，他身為三軍統帥，一定好好守護國家，絕不容許中國壓力、中國的手伸進台灣這塊土地。在這關鍵時刻，敬請不分朝野都應支持國家，讓國防相關議案、中央政府總預算案順利付委審查。面對今年底即將舉行的九合一大選，他說，廉政沒有蜜月期，一定要堅持反貪倡廉、淨化選風，持續加強廉政工作與選舉查察，全面防堵非法管道介入選舉，確保選舉的公平與公正，守護民主制度的底線。

賴清德提到，國際社會不斷提醒2026年、2028年、甚至以後每一場選舉，境外敵對勢力都會運用新興科技、人工智慧等方式介入，他希望調查局長陳白立領導的團隊將此工作列為重要事項辦理。

賴總統致詞時，對新進調查官提出4個期許：一、堅定做好反統戰、反滲透、反併吞工作；二、全面掃蕩黑幫，杜絕犯罪根源；三、要從根源打擊詐騙，向詐騙零容忍邁進；四、全力肅貪、淨化選風，要將2026年及2028年選舉列為重點工作，確保選舉公正與公平性，守護民主制度底線。

不過，賴總統致詞期許調查官作好反滲透工作，但列席觀禮的情治首長中，包括前幕僚涉入共諜案的國安會祕書長吳釗燮，氣氛顯得有些尷尬。