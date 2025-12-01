賴備戰2026「擬換卓榮泰」改組戰鬥內閣？徐國勇回應了

傳聞賴清德(左)為備戰2026地方選戰，將改組戰鬥內閣，卓榮泰(右)的去留成為關注焦點。（示意圖／資料照）

傳聞民進黨因應2026地方大選，將在農曆年後改組「戰鬥內閣」，民進黨祕書長徐國勇今(1日)回應直呼「想太多」。徐國勇引用民調指出，總統的信任度已超過不信任度，因此黨內「信心滿滿」。至於台北、桃園市長徵召狀況，徐國勇則強調還沒有做過區域候選人的民調。

根據《中天新聞網》報導，關於前總統陳水扁近日提到，賴清德在2026年有可能翻轉藍綠版圖，徐國勇今(1日)在回應媒體詢問時表示，陳水扁當過總統，「對政治的敏感度我們都非常地欽佩」，所以尊重他的講法。另，針對2026選戰已不到一年，行政院長卓榮泰上任後對槓在野失利，是否在農曆年後轉為戰鬥內閣模式？徐國勇回應，是否轉為戰鬥內閣或內閣改組，「我想這個可能已經想太多了！」

廣告 廣告

徐國勇進一步指出，現在的施政滿意度從民進黨自己的民調可看出，總統的信任度從3週前就已超越不信任度，已經「黃金交叉」，因此黨內「信心滿滿」。此外，從前2天的《震傳媒》民調，「我們的黃金交叉在信任度，是穩定的將近8%」，施政滿意度也超過不滿意度，也是黃金交叉了。徐國勇強調，「我們必須努力，我們不會以此為滿足」，人民福祉是民進黨執政最重要的指標。

不過徐國勇也直言，內閣改組是總統職權，中央黨部不會也不適合評論。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農上週發布民調直指自己僅落後綠委王世堅，關於台北、桃園市長徵召狀況，徐國勇強調「我們從來沒有做過任何一個區域候選人的民調，一次都沒有做過！」但身為選對會召集人的他也坦言，「對這些民調我們不予置評，但是我們聽到了」。

【看原文連結】