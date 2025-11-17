賴再喊話韓「不該替侵略者找藉口」 郭正亮批：吃沈伯洋人血饅頭

針對民進黨立委沈伯洋遭大陸放話全球追捕，總統賴清德日前曾喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國家尊嚴」，但被韓批評消費沈，而在今（17）日賴呼籲韓，面對境外敵對勢力時應一致對外，「不該替侵略者找藉口」。對此，前立委郭正亮砲轟，賴清德就是要在政治口水上得分，但這對解決問題毫無幫助，「根本是在吃沈伯洋的人血饅頭」。

賴清德今天上午出席國家檔案館開幕典禮前受訪，媒體詢問韓國瑜「自己生病要別人吃藥」的批評是否合理表示，大陸對台跨境鎮壓的作法不會被國際社會接受，一定會有民主國家聲援，他呼籲韓，基於維護國會尊嚴與言論自由的立場，應站出來支持受壓迫的立委，而非將此議題視為政治操作，「不是在消費沈伯洋，而是國會自身不能沒有態度」。

郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》直呼，賴清德實在奇怪，怎麼這麼愛講話？為了沈伯洋的事情，也要和韓國瑜吵架？他直言，賴清德就是要在政治口水上得分，由於韓國瑜的民調比較高，賴就是要與之發生衝突，但實際上，韓的話其實已經講得很溫和了。

郭正亮批評，賴清德的做法是在故意迴避焦點，這對解決問題毫無幫助，「這些人根本是在吃沈伯洋的人血饅頭、在消費」。郭正亮也質問賴清德，大陸現在還沒開庭、判決沈伯洋，到了判決出爐、發布通緝令，要怎麼保護沈？「你作為總統，要講的應該是怎麼保護沈吧」。

