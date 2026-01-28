賴再提自由非免費 在野批抹紅無真心

賴清德總統28日呼籲立法院朝野各黨，盡速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案的付委及審議，讓政府得以順利推動施政。（陳君瑋攝）

賴清德總統28日上午出席將官晉任授階典禮時提到，台灣要持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢，下午在中執會再重申「自由不是免費的」，呼籲立法院盡速審查總預算案與國防特別條例草案；藍營質疑民進黨一條龍編故事，硬要抹紅在野嚴審預算，白營則痛批賴根本不願意到立院國情報告，相關承諾「只有假意，毫無真心」。

賴清德昨指出，當前國際局勢瞬息萬變，威權主義持續擴張，台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢，並強調要讓世界看到國軍有能力嚇阻並擊敗敵人的進犯。

廣告 廣告

賴清德在民進黨中執會並再度引用美國華盛頓特區韓戰老兵紀念碑銘刻的「自由不是免費的」，強調台灣必須持續強化國防實力與經濟韌性，「國防特別預算」正是用於對美軍事採購與國防自主，讓國軍無畏無懼地捍衛國家與人民的安全，嚴正呼籲立法院朝野各黨，盡速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案的付委及審議，讓政府得以順利推動施政。

此外，賴總統27日回應媒體詢問是否覺得藍白擋軍購，背後有中國在使力時，回答「希望沒有，但相信人民看很清楚」。

對此，國民黨副主席蕭旭岑昨表示，這就是一條龍編故事，由國安人士放消息給特定媒體，指控國民黨為辦國共智庫論壇而擋軍購，非常可笑，呼籲賴總統「約束一下爪牙」，不要破壞兩岸交流。

民眾黨立法院黨團則批，中央政府職責是依法執行立法院三讀通過的法律，而非將法律作為自助餐，作為施壓在野黨的政治籌碼，賴清德總統一再以「不能違憲」作為拒絕監督的藉口，狠狠打臉自己在大選前承諾「總統有義務應立法院要求國情報告」，究竟有沒有一絲半點真心？