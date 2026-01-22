賴冠霖被經紀人勸「寧願他做這事、也不要談戀愛」 鬆口認男偶像潛規則

賴冠霖今年24歲，來自台灣，曾是韓國男團「Wanna One」成員，限定組合解散後轉往中國大陸發展，並於2024年宣布退出演藝圈、轉往幕後。近日他在 Podcast 中大聊身為「男偶像」的潛規則，甚至透露經紀人曾告訴他：「寧願你出去約砲，都不願意你認認真真談戀愛」，讓年紀輕輕的他受到很大衝擊。

賴冠霖當年參加韓國選秀節目《PRODUCE 101 第二季》，清新的樣貌深受觀眾喜愛，也成功擠進出道團，擔任門面與主 Rapper。不過限定組合解散後，他卻未留在韓國演藝圈打拚，反而轉戰熟悉語言圈的中國大陸發展。

他回憶，當時對演藝圈的工作感到徬徨，身邊有一位關係很好的同事，兩人至今仍保持聯繫。對方當年曾認真對他說：「我寧願你出去約砲，也不願意你認認真真談戀愛。」讓年紀輕輕的賴冠霖，當下三觀受到極大衝擊。

但現在回頭看，賴冠霖也坦言，在當時的狀況下，如果穩定談了一場戀愛，確實可能影響演出機會，他說：「所以我現在反過來想，那位同事是有充分的利益考量和理由，才會說出那樣的話。」

而賴冠霖也在2024年選擇退出幕前工作，轉往幕後發展，身形略顯福態，與偶像時期的樣貌有些落差。有網友批評他「24歲看起來像50歲」，也有網友緩頰表示：「既然都退圈了，就放過人家吧。」

此外，解散7年的「Wanna One」近日宣布回歸拍攝綜藝節目，賴冠霖是否會參與，也成為外界關注的焦點之一。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導