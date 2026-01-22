賴冠霖退圈前遭勸「寧願你去約砲」！衝擊三觀 禁愛令內幕曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

男星賴冠霖以選秀節目《PRODUCE 101》走進大家的視野裡，因為優異表現成為限定團體「Wanna One」的一員，合約結束後，他轉往中國發展，2024年宣佈退圈，轉往幕後發展，近日他上Podcast節目上分享對演藝圈的看法，透露當年經紀人竟然對他說：「寧願你出去約砲，都不願意你認認真真談戀愛。」讓他非常震驚與衝擊。

賴冠霖透露當年退圈的原因。（圖／翻攝賴冠霖微博）

賴冠霖在節目中回憶，那時候他處於一個很徬徨的時期，身邊有一個關係很好的同事，他打從心裡認可這個人，現在也依舊有聯絡，兩人在工作中很有默契，但有一次，對方卻很認真的跟他說：「我寧願你出去約砲，我都不願意你認認真真談戀愛。」

賴冠霖提到同事的一句「我寧願你去約砲」，衝擊他的三觀。（圖／翻攝微博）

賴冠霖透露，這句話，讓他三觀受到很大的衝擊，但現在的他能夠理解當時為什麼對方會這樣說，因為以過去演出的類型來看，如果談了穩定的戀愛，會影響接戲、演戲的機會，「平台和片方就是會把輿論壓力都轉嫁到他身上嘛，所以我現在反過來想，我那個同事是有充分的利益的考量和理由去說這樣的話的。」

