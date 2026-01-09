賴冠霖退圈轉戰中國！24歲近照「竟變油大叔」網驚：離譜

娛樂中心／綜合報導

24歲台灣男星賴冠霖以南韓限定男團「Wanna One」出道，合約結束轉往中國片發展，多次發表親中言論；直到2024年突宣布「轉變賽道」，轉往幕後發展後鮮少更新動態。不過，近期有網友曬出賴冠霖近況照，滄桑模樣與先前小鮮肉形象相差甚遠，令一票網友全看傻，「看起來像50歲」。

賴冠霖宣布退出演藝圈後，以導演身分加入中國影視公司，近期跨界錄起Podcast節目。日前有網友曝光賴冠霖的近況，只見他頂著寸頭、戴眼鏡，身穿寬鬆簡約灰色上衣，露出淺淺的笑容；雖然依舊是帥氣的五官，但整體氣質與過去相差甚遠，身形也變得較為圓潤。

畫面曝光後，不少網友都看傻，「怎麼有人20幾歲好好的帥臉，把自己搞成像40幾歲一樣，跟我舅舅長好像…」、「很好奇他在中國還有粉絲嗎」、「很像要發獎學金的補習班主任」、「他當初在wannaone不是門面級的嗎，這也太離譜」、「走鐘走的太誇張了」、「男人的花期真短zzz長成了愛國的樣子」、「被拘留剛放出來嗎，怎麼是這種勞改頭」。

但也有網友認為，「高清圖看著還行吧，人家都退圈了，還關注他這幹啥」、「退圈了就別打擾他了」、「喜歡過他，現在做自己喜歡的事也挺好的」、「退居幕後了，導演又不用靠臉吃飯」。值得注意的是，已經解散7年的「WANNA ONE」，確定今年上半年拍攝團綜回歸，也令各界好奇賴冠霖是否會參加。

