賴冠霖首揭偶像界潛規則 竟被建議「我寧願你出去約炮」

24歲台灣男星賴冠霖憑藉韓國選秀節目《PRODUCE 101》脫穎而出，成為限定男團「Wanna One」成員。團隊解散後，他轉往大陸發展，並於2024年宣布退出演藝圈，轉向幕後工作。近日，他在播客中首度透露偶像生涯往事，爆出圈內價值觀驚人一面：當時一名關係很要好的公司同事竟曾對他說，「我寧願你出去約炮，我都不願意你認認真真談戀愛，這番話讓他當時三觀大受衝擊。

賴冠霖回憶，那時正處於人生徬徨期，身邊有位關係密切的同事，他心底非常認同對方，就算到現在依舊保持聯絡。沒想到有一天，這位同事卻突然認真告訴他，「我寧願你出去約炮，我都不願意你認認真真談戀愛。」賴冠霖坦言，現在反過來想，對方當時說這句話，可能是認為「如果我跟女生穩定的去談戀愛的話，會影響當時的我去接戲和去演戲」。

他表示，因為當時自己演的類型，如果談戀愛，平臺和片方就會把輿論壓力轉嫁到這位同事身上。如今，他可以理解當時那位同事是基於充分的利益考量才會說這番話，但賴冠霖也強調，對方這一席話對自己當時來說，「那句話對我造成的三觀上的衝擊是很大的」。

播客內容曝光後，網友立刻炸鍋留言，「有些藝人可能是被經紀人害的」、「這個價值觀也太畸形了」、「怪不得塌房這麼多，圈子裡都形成風氣了吧」、「看很多八卦不是說要把剛出道的藝人抹黑，有把柄才好控制」、「經紀人自己三觀不正，可別帶壞了藝人」、「00後團結一心，不向邪惡勢力低頭」。也有人讚賴冠霖三觀正，直呼「退圈也是保護自己」，更有粉絲感嘆：「還不如老實談正常戀愛呢，這三觀也衝擊到我了」。

