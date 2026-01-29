賴准陳菊辭「也是政治算計」？柳采葳：消費利用到最後

柳采葳直言，賴清德、賴瑞隆都為了政治算計，在消費陳菊最後一丁點價值。（合成圖／取自賴瑞隆臉書、資料照）

監察院長陳菊2024年底因病住院至今已超過一年，總統府28日發布總統令，宣布陳已請辭，予以免職，自中華民國115年2月1日生效。國民黨台北市議員柳采葳直言，總統賴清德壓一年多才准辭，並非良心發現，而是消費陳菊到利用完最後一丁點的政治價值才放手。

柳采葳29日在《大新聞大爆卦》節目表示，民進黨從頭到尾把生病的陳菊放在監察院，其實一直以來就是不斷在消費陳菊，把陳菊當成一個神主牌。她舉兩個大家印象最深刻的例子，一是陳菊的子弟兵賴瑞隆，綠營一直叫國民黨不要消費陳菊，結果賴瑞隆自己怎麼消費？放陳菊的黑白照出來拉民調，這是第一個消費。第二個就是賴清德，消費陳菊到利用完她最後一丁點的政治價值！

柳采葳質疑，明明一年多不斷請假，無法行使職權的五院院長，為什麼賴清德還要把她押在那邊？很簡單，就是派系平衡。把陳菊押在那邊，就是希望監察院是自己人，因為賴清德很擔心五院當中有一個不是自己人，所以把陳菊押在那邊，利用完最後一丁點政治價值。那為什麼最後突然說陳菊可以走了、回去復健？好像良心突然發現？「不，這完全也都是因為政治算計！」

柳采葳提到，陳菊子弟兵、台鹽前董事長陳啟昱因貪污有逃亡之虞，這是被認證的。還有前勞動部長許銘春，也是陳菊的大子弟兵，濫用公帑被依貪污罪起訴。這幾例都讓民眾忘不了，都是陳菊擔任高雄市長時發生的事。

柳采葳強調，過去陳菊還有個大姊風範，可以幫賴清德鎮壓在監察院那邊，但陳菊子弟兵慢慢被爆出來，陳菊自己的政治能量不斷減低，身體也真的不好了。國人真的看不下去，一個監察院長可以一年到頭沒有做事？讓賴清德也終於知道：原來這個人已經沒有利用價值了！就算還想用也擠不出來了。最可悲的是，陳菊兩手一攤，把薪水交還國庫，但該關注的是，我們一整年沒有監察院長！

柳采葳直言，監察院整個失能，繳回公帑？這算什麼！這不叫毀憲亂政，什麼叫毀憲亂政？

