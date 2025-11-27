賴加強國防鄭轟玩火！于北辰揭國民黨兩邊騙話術！

論壇中心／邱暐琪報導

總統賴清德26日提出，預計在未來8年投入1兆2500億元的國防特別預算，以強調捍衛台灣民主的承諾，針對此事，國民黨主席鄭麗文砲轟賴清德是在「玩火」。對此，桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中直言，鄭麗文兩面手法，欺騙兩岸人民才是真的在玩火！

于北辰指出，國民黨中常委、中配何鷹鷺退黨時痛批鄭麗文「根本是在玩火，台灣人也騙、大陸人也騙」，何鷹鷺戳破了中國國民黨所謂的主治權模糊的話術。現在中國人一看到中華民國的國旗就直接性的聯想到「台獨」，心中早已否認了我國擁有治權。國民黨鄭麗文一邊告訴台灣人民「中國並沒有介入台灣的治權、沒有打壓」，一邊批判賴總統預防戰爭是在玩火，去到中國去卻說要統一，兩邊騙人的手法才是真玩火。

廣告 廣告

原文出處：賴提升國家自我防衛 鄭麗文嗆玩火？于北辰戳破國民黨兩岸話術 誰真玩火？

更多民視新聞報導

「賴清德在玩火」鄭麗文嗆1.25兆軍購 林楚茵一劍封喉

賴清德喊話嚴懲跨境鎮壓在地協力者 鄭麗文竟稱：不希望回到白色恐怖

籲在野支持軍購！賴清德喊「沒實力的和解易淪投降」 鄭麗文回應了

