賴加碼國防特別預算 美國務院：支持獲取關鍵防衛能力

總統賴清德宣布1.25兆元的國防預算，並分8年投入經費，國民黨抨擊，恐怕讓戰爭風險的擔憂加劇，不過眼下「美國國務院」表示樂觀其成，此外德國在台協會也指出，德國朝野團結修改憲法，提高債務上限，拉高國防預算。

總統賴清德(11.26)說：「北京當局也以2027年，完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備。」公開示警中共武力犯台風險，總統賴清德為此提出1.25兆國防特別預算，只是要分8年為期投入經費。

立委(國)王鴻薇說：「形塑了一個2027中共會以武統台灣為目標，可是後來發現這樣子講出去，可能會變成人心浮動。」立委(民)鍾佳濱說：「8年期間，前2年趕快地提升戰備能力，後面6年能夠達到全面嚇阻的實力。」

而民眾黨也回應，賴清德的談話偏離事實，認為所推出的「行動方案」，恐怕是以國安為名來擴張政府權力，尤其包含輝達將落腳台灣，是否影響外資信心？立委(國)馬文君說：「其實讓大家覺得說，是不是有戰爭就馬上要發生的這個可能，對所有的人民，還有所有的外資，還有所有的投資，其實真的都會造成恐慌。」立委(民)許智傑說：「看到烏克蘭和香港的案例，為避免共產國家的侵略，台灣必須團結起來才能守護自己的國家。」

美國國務院表態樂觀其成，針對台灣宣布新的國防特別預算，跟台灣關係法及歷經45年以上，多屆美國政府的承諾相符，因此美國會支持台灣依其所面臨的威脅，獲取關鍵防衛能力，與此同時，德國在台協會透過社群平台分享德國經驗，德國在台協會處長狄嘉信說：「德國政府與在野黨團結，皆將國家利益置於政黨利益之上，提高債務上限讓國防預算提高到佔GDP的5%，原因正是俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，讓德國意識到戰爭又回到了歐洲。」國際民主同盟聲援，顯示台灣強化國防韌性，受到高度重視。

