賴卓下鄉 不如與在野誠心溝通

報載，賴總統與行政院長卓榮泰針對中央政府總預算卡關，規畫要下鄉宣講，可能還要搭配地方人士與民調公布來給在野壓力。綠營這樣的操作雖有脈絡可尋，但動輒以自以為是的作法訴求民眾以達到目的，結局恐大有懸念。

賴卓下鄉，必然有其策略考量。一，想藉由總統與閣揆之尊進行議題設定，主導輿論，建構符合自己利益的主場優勢。二，綠營基本盤只約4成，但只要能藉操作鞏固，便能強化少數政府的底氣。三，某種程度想藉由哀兵姿態爭取中間選民的同情，達到拓票的目標。四，結合綠營地方政治人物呼應中央所設定的主軸，可為年底選舉及早動員。

平心而論，綠營高層的如意算盤未必打得響。主因當然是民眾全然看不到賴政府對施政不利或朝野僵局有主動遞出橄欖枝或誠意溝通的作法，有的只是質疑、批評或祭出一系列政治操作；不論是在程序瑕疵中啟動憲法法庭，或進行抗中操作想抹紅在野，仍是「戰與對抗」主軸的延續。特別是在目前國際政治、兩岸關係衝突加劇的當下，國內政治劍拔弩張的對峙氛圍，更可能導致人心惶惶並增加朝野的不信任感，反而導致社會有崩解的可能。

值此之際，民眾若認為執政者缺乏憐憫與同理，不願休養生息，只想一味鬥爭，再多的籌謀都會「竹籃打水一場空」；遑論綠營罷免敗陣的殷鑒不遠，早凸顯出主流公民力量對當家鬧事的惡感，綠營高層倘嗅到民意趨勢，策略上應早就得改弦更張，難不成還會喜孜孜地認為在宣講中極力批判在野的老哏，會為自己博得滿堂彩嗎？

基於以上論述，賴卓與其宣講批在野，在同溫層取暖，不如轉念誠心與藍白溝通。首先，不設前提的朝野黨主席會談，為僵局解套，若能「去儀式化」，不在總統府而在第三地，當更能凸顯總統的格局。其次，召開跨黨派國是會議，凝聚社會各界對迫切或爭議政策的看法，也能為行政、立法的對峙開闢緩衝區。畢竟當局者迷，若能從社會賢達及民眾的觀點裡找到解套方法，也是美事一樁。

再者，從人事任命或提名上建構善意，如大法官提名跳脫政治或意識形態框架，NCC委員提名以政黨比例推薦，至少從一些懸而未決的職位中尋求妥協的可能。

最後，總統赴立法院國情報告一事，朝野若能從賴所稱的「合憲方式」中協商取得平衡的辦法，也有利和解。畢竟總統掌握最多資源並有其主場，先退一步展現善意，除能凸顯氣度外，在野倘無順勢正面回應，社會也自有公評。「解鈴還須繫鈴人」，目前的僵局能否緩解，其實全在賴總統的一念之間。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授）