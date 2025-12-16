賴卓不副署毀憲！翁曉玲撂話嚴審主謀、幫凶「薪水」

行政院長卓榮泰15日表示，不副署《財劃法》，此舉也獲得總統賴清德支持，引起輿論譁然。對此，國民黨立委翁曉玲表示，立法委員唯一制衡行政權的工具就是預算審議權，她一定會嚴審賴政府這群毀憲亂政的主謀和幫兇的薪資預算， 既然不做事，就別領錢。

翁曉玲。（圖／中天新聞）

翁曉玲表示，賴清德不甘於做少數總統，自上任以來，一心一意就是想要消滅藍白多數主導的國會，想解散國會、重新改選，做完全執政的美夢，於是推動大罷免、處處對抗、杯葛立法院通過的法律和預算案、甚至想出了讓行政院院長不副署、不執行，總統不公布法律的爛招，其所作所為，就是搞獨裁、當皇帝、不惜毀憲亂政。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

翁曉玲指出，卓榮泰是毀憲亂政、破壞民主的共犯，自就任行政院院長以來，創下了多項中華民國憲政史上毀憲紀錄，上任不到2年已提出了8次覆議案，且每次都失敗收場；公然拒絕依法行政，不執行法律和預算案；拒絕副署法案，開中華民國有史以來第一位行政院長不副署法案之先例；主導大罷免失敗，完全不負政治責任，仍厚顏無恥的賴在院長之位，不辭職下台，現又挑釁立法院倒閣，企圖再一次解散國會。

賴清德。（圖／中天新聞）

翁曉玲痛批，像這樣尸位素餐，拿錢只幹壞事的總統和行政院長，該繼續給他們薪水嗎，浪費你我辛苦繳納的稅金？立法委員唯一制衡行政權的工具就是預算審議權，「我定會嚴審賴政府這群毀憲亂政的主謀和幫兇的薪資預算， 既然不做事，就別領錢，天經地義，沒有頭家願意聘請只領乾薪、不做事的惡劣員工。」