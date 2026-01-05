賴卓傳下鄉宣講總預算 鄭麗文：擺明只想提早開打選戰

國民黨主席鄭麗文上午在副主席李乾龍等多位副主席陪同下，前往前立法院長王金平辦公室致送最高顧問聘書。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 面對朝野僵局造成今年度中央總預算卡關，民進黨擬定讓總統賴清德、行政院長卓榮泰都親自下鄉宣講。國民黨主席鄭麗文今（5日）回應， 賴清德跟卓榮泰劃錯重點了，現在問題的癥結在於賴清德的心魔，但賴清德擺明不想面對問題的癥結，只想提早開打選戰。

鄭麗文表示，今天總預算之所以沒有辦法順利送到立法院（無法付委），是因為賴清德不尊重立法院三讀通過的法案，包含軍公教警消相關福利的預算列案，此外，賴清德跟卓榮泰劃如果真心關注台灣的國防力量，那職業軍人的待遇是核心，提供軍人待遇為什麼要遭到執政當局無情的拒絕？

廣告 廣告

鄭麗文強調，這對軍人士氣無疑是嚴重打擊，如何提升國軍士氣、如何期待國軍保家衛民，如果這一點，總統跟行政院長都做不到，他們如何審總預算。

鄭麗文更直指，現在擺明，賴清德並不想面對問題的癥結，只想提早開打選戰，透過民粹政治，非理性的製造不必要的對立和憲政僵局，絕非國家之福，絕非百姓之福。

鄭麗文表示，在野黨有最大的誠意，希望中華民國憲政能順利運轉，但解鈴還需繫鈴人，問題的癥結在於賴清德的心魔，雖然是少數總統，仍舊可以透過智慧來跟國會共商國是、推動國政，而不是任性、甩賴；因此，希望賴清德重新端正心態，做一個全民總統，敵人不在台灣內部，如果賴清德一直把在野黨當作死敵，那台灣如何團結對外？希望賴清德能三思。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

嘉義市藍白合出現新進展 國民黨議員陳家平退出初選

美國活逮馬杜洛！汪浩：緊抱習近平大腿不再是保命符 國民黨小心了！