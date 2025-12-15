賴卓將矛頭對準韓 批在野獨裁

行政院不副署財劃法，行政院長卓榮泰（中）反批立法院長韓國瑜（左）「一院獨裁」。在野爆料，卓揆只是賴清德總統的棋子。（本報資料照片，美術中心影像合成）

行政院長卓榮泰15日宣布，依照中華民國《憲法》，決定不副署《財劃法》，創下憲政首例。賴清德總統昨晚發布錄影談話表示，支持卓的決定，因在野黨強行通過的法案將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，他呼籲立法院即刻撤回爭議法案。卓賴皆將矛頭對準韓國瑜未出席總統府院際茶敘，卓榮泰更批韓無視《憲法》，再次關閉討論大門與協商合作道路，「立法院就是一院獨大」。親韓人士則認為，「卓榮泰的發言是刻意找架吵。」

韓未出席茶敘 被大做文章

立法院於11月14日三讀通過修正財劃法，經行政院移請立法院覆議後，立法院於12月5日投票表決維持原決議，同日咨請總統公布，總統最晚應於15日公布。但卓榮泰不副署，總統府昨晚也未公布，且將卓榮泰在法案上「加註」不副署的意見，箋函五院院長，朝野僵持進入新回合。

賴清德在錄影中再次談到韓國瑜不出席的遺憾，並說卓榮泰依據憲法第37條所賦予的權力，已決定不予副署，堅決阻止違憲亂政法案生效，他支持這樣的決定。賴清德重申，他願依據《憲法增修條文》第4條第3項規定，及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。

賴清德昨日上午在總統府召集院際國政茶敘，韓國瑜日前已婉拒出席，「因須取得黨團授權」，而監察院長陳菊請假中，僅卓榮泰及考試院正副院長周弘憲、許舒翔到場。

賴清德表示，雖然韓國瑜無法出席，但茶會仍要順利進行，他強調為維護國政推動，針對立法院的《財劃法》及通過的各項法案，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。

行政院昨下午舉行「捍衛憲政秩序」記者會，由卓榮泰、副院長鄭麗君、祕書長張惇涵、政委林明昕、財政部長莊翠雲等出席。

若被提倒閣 卓稱民主勳章

卓榮泰指出，立法院再修正《財劃法》，有明顯違憲之處，首先，違反憲法權力分立原則，侵害行政權；第二，修法過程違反公開透明與討論原則，破壞民主程序；第三，施行後，將對國家發展造成無可回復的重大危害。

卓表示，他已完成「不副署權力」並加註意見，他為維護賦予行政院的預算編列權，並承擔施政責任，決定基於行政院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法的忠誠。

他強調，若立法院反對行政院不副署的決定，也可以對行政院長提出不信任投票來制衡，「因此不副署的行為，並非行政權獨大，也絕非獨裁」。

媒體詢問，「不副署」是否將激化朝野對立，以及在野批評政院此舉是獨裁？卓榮泰回答，他多次公開、私下拜會韓國瑜及各黨團，想提出解決之道，但「所有努力沒有一件達成，就算跟韓國瑜談好後續工作，也沒有一件可以如願」，痛批韓國瑜拒絕賴總統的茶敘邀約，是關閉協商合作的道路；立法院就是一院獨大、一院獨裁，若他被毀憲亂政的國會及政黨提出倒閣不信任，將是其畢生的民主勳章，他願意成為護憲鬥士。

卓榮泰發言 刻意找架吵

韓國瑜對卓榮泰的批評，暫無回應。親韓人士表示，中央與在野黨團的溝通工作，是行政院的職責，韓國瑜認為行政院若要說服黨團，須提出爭取專業立委認同的具體內容，於是他釋出善意，居中協調，但卓榮泰仍無法取得國民黨立委支持。

親韓人士進一步說明，韓國瑜身為立法院長，已盡其所能協同，卓榮泰無法說服在野黨，事後也未持續溝通，卻將矛頭轉向韓國瑜，根本是亂槍打鳥。此外，過去歷任行政院長也不會每次都出席國政會談或類似會議，「卓榮泰的發言根本是刻意找架吵。」

外傳府院高層規畫重組內閣，卓揆可能在農曆年前下台，由副院長鄭麗君接任。對此問題，卓揆笑回「我周四已請她代理主持行政院會了」。上周四（11日）卓以流感為由，未主席行政院會。