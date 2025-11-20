賴卓政府為什麼讓人民無感？周玉蔻戳關鍵：這一塊系統性失靈

記者李鴻典／台北報導

賴卓政府為什麼讓人民無感？資深媒體人周玉蔻今（20）天直言，她和另一名資深媒體人徐嶔煌有深入的討論。結論是發言論述、溝通對話部門系統性失靈，和總統缺乏四通八達的資深幕僚。

賴卓政府為什麼讓人民無感？周玉蔻直言，結論是發言論述、溝通對話部門系統性失靈，和總統缺乏四通八達的資深幕僚。（圖／資料照）

周玉蔻發文寫下「賴卓政府為什麼讓人民無感？」

1.高市早苗上任日本首相後，激起日本年輕人關心政治的熱潮，她和她的團隊是怎麼做到的？

2.行政院宣布今天院會要通過政院版地方財劃法，但是與地方首長的協調會安排在下個禮拜一！

廣告 廣告

3.賴總統最近宣布了兩件衞福部的重要決策：設置兒童安全署，及逐步實現WHO「8020」願景，讓國人80歲時仍保有20顆以上的自然牙齒，打造「健康台灣」。總統取代部長，啊衛福部長怎麼回事了？

周玉蔻說，以上主題，她在今天早上的廣播節目中，和徐嶔煌有深入的討論。結論是發言論述、溝通對話部門系統性失靈，和總統缺乏四通八達的資深幕僚。

周玉蔻還說，高市早苗明確列出末來具體施政目標，讓日本人有方向感，賴卓當局的不是沒有目標與方向，只是說不清楚講不明白…。

更多三立新聞網報導

示警民進黨「2026先備戰1事」！周玉蔻喊話候選人：不要說沒提醒你

轟韓國瑜無腦嗆賴清德！周玉蔻酸「降格為國台辦主任」：坐等梁文傑電他

蕭美琴歐洲驚喜演說 民眾黨陳昭姿也是推手！「這封信」見證關鍵一刻

嫌票太多？二代健保補充保費3變革 周玉蔻：觸怒480萬選民！

