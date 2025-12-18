賴卓毀憲 藍白決定對賴總統、卓院長提出彈劾
(記者黃啟明台北報導)針對賴卓政府對立法院通過法案，不副署、不執行，台灣民眾黨以卓榮泰違法亂紀、踐踏憲政民主，在野共同提案請監察院彈劾，提案通過！
「德意志執行長」當得太開心，忘了自己還是行政院長的卓榮泰 ，有恃無恐執行賴清德的意志，面對國會三讀通過的《財劃法》，公然「不副署、不執行」，創下憲政史上嚴重惡例。
當行政權可以恣意否決國會三讀通過的法律，甚至僭越司法權，逕自認定法律是否違憲，權力分立制衡的精神被一夕推翻，台灣也等同被帶向全面的綠色獨裁。為捍衛民主憲政，立法院今天提出臨時提案並通過：
嚴厲譴責賴清德總統與卓榮泰院長毀憲亂政的行徑
要求其對國會三讀通過的法律，依憲法副署、依法公布
請監察院彈劾卓榮泰院長拒絕副署《財劃法》的嚴重失職！
依據法律及憲法，卓榮泰完全沒有不副署的空間；副署既是義務，也是行政院院長制衡總統的權力。連民進黨團總召柯建銘，即使曾配合賴清德發動史無前例的大罷免，都不敢踩這條憲政紅線。面對這場憲政大災難，今天原本應該要到司法法制委員會進行報告說明的總統府秘書長潘孟安，恐怕也因為被揪出說了大實話打臉「校長」，乾脆缺席避風頭。
賴清德的「德意志學院院長」當的很開心，完全違背總統應是全民的最大公僕，除了發明古今中外從未聽聞，一連串違背民主常識且貽笑大方的政治名詞，現在更變本加厲，帶頭違法指揮行政體系、帶頭毀憲亂政。民眾黨立院黨團總召 黃國昌 表示， 台灣民眾黨立法院黨團將正式在院會對總統賴清德提出彈劾案，屆時依《立法院職權行使法》，請賴總統列席說明；而這正是賴清德過去當立委時親手通過的法條，自己立法卻自己違法，沒有最荒謬，只有更荒謬。
民主不是只有選舉，把「國會監督」妖魔化、把所有不同的意見都打成「在野獨裁」，才是真正的威權。真正的問題從來不是國會制衡、監督行政權，而是一個不給糖就搗蛋、賴地撒潑的 #巨嬰政府。
曾擁有「高達 200 多天不進議會」紀錄的賴市長，現在成了總統，正在刷新「藐視憲法」的新紀錄，將來會不會又發明什麼違反民主常識的新名詞，甚至反過來主張《立法院職權行使法》違憲？台灣民眾黨都將持續堅定捍衛民主，守護台灣憲政的底線！
