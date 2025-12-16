賴卓矛頭指韓國瑜無視違憲 王金平坦言：台灣面臨「憲政危機」不是韓一人可解決

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

藍白立委在立法院數度合作通過修正財劃法等法，引發朝野衝突，行政院長卓榮泰15日宣示將不副署執行，批評立法院違憲擴權，更直言立法院長韓國瑜無視憲法；總統賴清德晚間也直指在野「立法濫權、在野獨裁」，應撤回違憲法案。前立法院長王金平今（16）日表示，這不是韓一人能解決的問題。

立法院前院長游錫堃16日舉行新書發表會，韓國瑜與王金平也都受邀出席。對於朝野衝突問題，王金平表示，現在各方都有看法、各有說法，所以要讓社會沉澱意見，後續再看怎樣設法來解決。

廣告 廣告

被問及賴卓批評立法院違憲，卓榮泰稱韓國瑜無視憲法，是否認為韓國瑜應出面協調時，王金平說，這也不是韓一人能夠解決的問題。 王金平表示，韓國瑜能代表立法院，針對政策來做協商討論，但是要經過立法院議決，才能夠根據議決的結論，來對外發表他的意見。

媒體也詢問，現在是否是「憲政危機」的時刻，王金平也坦言「的確是」，就看要怎樣圓滿處理。所以大家要用耐心，彼此體諒，看各政黨的立場來共同營造一個有憲政秩序的，大家都能遵守的憲政規範，來制定國家的各種政策，這個比較要緊。

對於如何化解目前僵局，王金平僅說，總統也應該有他的想法，有他的做法才對。另外媒體問到「認為問題出在誰身上」，王金平則說「現在不好講」；對於卓榮泰說，韓控制不住國民黨團總召傅崐萁時，王金平說，那是另一碼子事，兩者不相干。

更多FTNN新聞網報導

卓榮泰宣布不副署新修財劃法 藍委：未來國會通過法律都可能被拒副署、實施

質疑國防部標案涉弊遭提告 凌濤嗆以前告他的人「沒有贏過」：敢標軍火案就應受監督

茶業公司竟也得標海軍資安維護！藍委揭鴻璋茶業前負責人多次偽造廠商資格還反告韓國瑜

