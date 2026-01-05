賴卓開講總預算 藍批提早選戰

今年度中央政府總預算案尚未付委審查，傳出賴清德總統和行政院長卓榮泰將為此下鄉宣講。（本報資料照片）

今年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，1.25兆國防特別預算條例也遲無法排進立法院議程，傳出賴清德總統、行政院長卓榮泰將為此下鄉宣講，向民眾訴諸總預算對國家建設及民生福祉的不可或缺。國民黨主席鄭麗文5日痛批，現在問題的癥結在於賴清德的心魔，但賴擺明不想面對，只想提早開打選戰。

傳出府院將聯手反制，賴卓三管齊下，包括規畫下鄉視察訴諸民意、協同地方人士作戰、並發布民調數據，將抽象的預算數字具象化為有感建設。賴昨喊話在野黨，「2026年是關鍵的一年」，期盼朝野合作、社會團結，共同推動台灣向前邁進。

鄭麗文反批賴總統和卓揆畫錯重點，總預算無法順利送立院，是因賴卓不尊重國會三讀通過的法案，包括預算編列，質疑賴卓若真心關心國防力量，執政當局為何要無情拒絕提高職業軍人待遇、警消福利？

鄭說，賴擺明不想面對問題癥結，只想提早開打選戰，透過民粹政治、非理性製造不必要的對立與憲政僵局，絕非國家之福；她強調「解鈴還需繫鈴人」，問題癥結在賴的心魔，雖是少數總統，仍可透過智慧跟國會共商國是推動國政，而非任性耍賴。

藍委王鴻薇指出，賴清德近1個月在各種場合都拿中央政府總預算來批評在野黨，淪為政治操作；賴是以預算之名對在野黨發動政治攻擊，若真要說明，應先把事實弄清楚，不要重演大罷免期間的造謠手法。

民進黨發言人吳崢則說，去年8月底行政院即依法將115年度中央政府總預算送交立院審議，至今遲未排審，原因是藍白掌控的立院政治操作不斷，忙於推動多項有違憲之虞的法案、政治操作凌駕民生，導致總預算延宕。